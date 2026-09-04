Més pressió al Trueta: atén 3.500 urgències més en un any i supera les 88.000
Les consultes externes augmenten un 3,9% i les altes un 2,4%, mentre que les intervencions de cirurgia major baixen un 1,3%
L’atenció primària de l’ICS Girona es manté per sobre dels 4,4 milions de visites anuals i compta amb 2.401 professionals
L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta va atendre 88.323 urgències durant el 2025, 3.452 més que l’any anterior. L’increment és del 4,1% respecte de les 84.871 registrades el 2024 i converteix les urgències en un dels indicadors que més creixen de l’activitat assistencial del centre. Les dades consten a la memòria del 2025 que l’Institut Català de la Salut (ICS) acaba de publicar i que permet comparar l’evolució amb el balanç de l’exercici anterior.
L’augment de l’activitat també es nota a les consultes externes. El Trueta va registrar 332.958 visites durant l’any passat, 12.361 més que el 2024, quan n’havia comptabilitzat 320.597. Això representa un creixement del 3,9%. També van augmentar les altes hospitalàries, que van passar de 21.546 a 22.071, 525 més i un 2,4% d’increment.
La cirurgia major, en canvi, va evolucionar lleugerament a la baixa. L’hospital va fer 10.742 intervencions d’aquest tipus el 2025, davant de les 10.880 de l’any anterior. Són 138 operacions menys, una reducció de l’1,3%. D’aquesta manera, els principals indicadors assistencials del Trueta tanquen l’any amb increments en urgències, consultes externes i altes, però amb una petita davallada de l’activitat quirúrgica major.
Durant el 2025, el Trueta també va posar en marxa, conjuntament amb l’hospital Santa Caterina, una unitat multidisciplinària destinada a prevenir noves fractures en persones amb fragilitat òssia. El dispositiu busca fer un seguiment dels pacients que ja han patit una fractura osteoporòtica per reduir el risc que en pateixin una altra, en un context marcat per l’envelliment progressiu de la població.
Pel que fa al personal de la plantilla, la nova memòria xifra en 2.741 els professionals del Trueta. El document també recull alguns dels projectes que van marcar el 2025, entre els quals hi ha la posada en marxa del Centre de Simulació Clínica, amb un quiròfan, un box de crítics i sales d’habilitats, i la nova Àrea de Reanimació Postquirúrgica. Aquest últim espai té 475 metres quadrats i 14 boxs individuals, tot i que va iniciar l’activitat amb vuit i preveu obrir la resta a mesura que augmenti la capacitat quirúrgica.
Un altre dels canvis va ser l’estrena del nou Hospital de Dia Pediàtric, destinat a concentrar tractaments especialitzats que no requereixen ingrés, i la incorporació de la cirurgia robòtica en pacients pediàtrics. El Trueta va fer al juliol la primera intervenció d’aquest programa a un infant de vuit anys i es va convertir en el primer centre sanitari públic de Catalunya de fora de la demarcació de Barcelona amb un programa de cirurgia robòtica centrat en l’edat pediàtrica.
En l’àmbit de la recerca, l’activitat es manté en nivells molt similars als de l’any anterior pel que fa a publicacions científiques. El Trueta va signar 362 articles en revistes indexades amb factor d’impacte, quatre menys que els 366 del 2024. La memòria del 2025 també comptabilitza 529 assajos clínics actius i 2,27 milions d’euros aconseguits en projectes competitius. Pel que fa a la docència, el nombre de residents va créixer de 199 a 205, un 3%, i el centre va acollir 988 estudiants de grau i 119 de formació professional.
Més de 4,4 milions de visites a l’atenció primària
La publicació de la memòria del Trueta coincideix amb la del balanç del 2025 de la Gerència d’Atenció Primària i a la Comunitat de l’ICS Girona. En aquest nivell assistencial, l’activitat es va mantenir pràcticament estable. Els equips van fer 4.408.352 visites durant el 2025, només 6.089 menys que les 4.414.441 de l’any anterior, una diferència del 0,1%.
D’aquestes atencions del 2025, 134.090 van ser visites domiciliàries i 643.191 es van fer per telèfon. La xarxa de l’ICS a Girona compta amb 34 centres d’atenció primària, 92 consultoris locals, 26 equips d’atenció primària i un equip penitenciari, unes xifres que es mantenen respecte del balanç de l’any anterior. La gerència disposa de 2.401 professionals i té assignat el 77,12% de la població de Girona.
En l’àmbit docent, l’atenció primària va passar de 129 residents el 2024 a 134 l’any passat, cinc més, un augment del 3,9%. A més, durant el 2025 va acollir 509 estudiants de grau i 40 de formació professional.
La memòria també posa el focus en la transformació del model d’atenció primària. L’equip de Salt és un dels 27 seleccionats a Catalunya per implantar el model de Centre de Salut Integral de Referència (CSIR), que dona més autonomia de gestió als equips. El projecte de Salt planteja nous rols professionals, l’ús d’intel·ligència artificial per agilitzar consultes i reduir càrregues administratives i un model multidisciplinari per als pacients crònics complexos. El balanç també destaca els reconeixements als equips de Figueres, Anglès i Sant Feliu de Guíxols pels seus projectes organitzatius i comunitaris, i el treball de Llançà en prescripció social vinculada a l’entorn marí.
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