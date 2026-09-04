El pregó de les festes del Tura: Els records, les tradicions i l’Olot que canvia
El periodista i gestor cultural Jordi Sellas converteix el pregó en un recorregut personal per la ciutat, la faràndula i les festes de diverses generacions
En el tram final del pregó, Sellas ha comptat amb la col·laboració del director, actor i presentador Àngel Llàcer
O.P.
Les Festes del Tura han començat aquest divendres amb una mirada al passat, però també amb una invitació a continuar transformant la festa. El periodista, productor i gestor cultural Jordi Sellas ha estat l’encarregat de pronunciar el pregó des del balcó de l’Ajuntament d’Olot, en un discurs molt personal construït a partir dels records de la seva infantesa i joventut, de la faràndula, dels bars desapareguts, dels cavallitus, de la Turinada i d’una ciutat que ha anat canviant amb el pas dels anys.
Nascut a Olot el 1977, Sellas ha començat precisament recordant que va venir al món a pocs metres del lloc des d’on aquest divendres ha obert oficialment les festes, a l’antiga Clínica del Tura. «He trigat gairebé cinquanta anys a travessar el carrer», ha ironitzat en un pregó carregat d’humor i referències locals. Aquest 2026, a més, se celebra el seixantè pregó de les Festes del Tura.
Sellas ha convertit el pregó en una successió d’imatges reconeixibles per a diverses generacions d’olotins.
Hi han aparegut els Gegants, els Cabeçuts i els Cavallets, però també locals com La Cova, el Diàleg, el Dosis, Kratter’s, l’UP!, l’Àtic o l’Alot Planet. I una excepció entre tanta transformació: el Lucky Luke, que aquest any celebra quatre dècades i que Sellas ha presentat amb humor com una mena d’espai on el temps passa a una velocitat diferent.
El pregoner també ha recordat les motos aparcades al Firal, les antigues cabines telefòniques, el Cinema Colón o la benzinera del Parc Vell per explicar fins a quin punt cadascú conserva un mapa propi de la ciutat, que sovint ja no coincideix amb l’Olot actual.
Però bona part del discurs ha girat al voltant de la manera com les tradicions es creen, es transformen i passen d’una generació a una altra. Sellas ha explicat, per exemple, com una broma entre amics consistent a enganxar-se gomets durant la Turinada va acabar convertint-se durant uns anys en un costum compartit per molta més gent.
La seva reflexió central ha estat precisament aquesta: les tradicions que avui semblen immemorials també van tenir un primer dia. El Ball de l’Hora va començar el 1991 i el Ball de les Espelmes, el 1995. Per això ha qüestionat aquella expressió tan habitual segons la qual una determinada cosa «abans no es feia».
«Respectar una tradició no és congelar-la», ha defensat Sellas en el pregó. Al contrari, ha considerat que cal conservar allò que la fa reconeixible però permetre alhora que les noves generacions la facin seva. «Conservar-la prou perquè la reconeguem. Renovar-la prou perquè els que arriben més tard que nosaltres tinguin ganes de viure-la», ha resumit.
Els seus fills han aparegut en aquest punt com la demostració que les Festes del Tura continuen generant rituals nous. Sellas ha explicat que ara són ells qui li descobreixen costums de la faràndula que ell mateix desconeixia, tot i haver viscut i explicat les festes durant dècades.
El pregó també ha reivindicat una ciutat capaç de projectar-se més enllà de la Garrotxa sense renunciar a la seva identitat. Sellas, que actualment dirigeix i participa en projectes d’arts digitals i experiències immersives a Barcelona, València i Madrid, ha sostingut que «ser local i ser global no són dues coses contràries». Per a Sellas, les festes no són especials només pels Gegants, les places o els actes del programa, sinó pels records que cadascú hi acumula amb el pas dels anys.
I el tram final del discurs hi ha hagut l'aparció estrella del seu amic Àngel Llàcer, que va definir com a "olotí per elecció pròpia", amb qui van fer un joc amb el públic present al Firalet, que completava les frases que ells començaven.
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