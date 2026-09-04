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Una quarantena de Tures es reuneixen a Olot per donar el tret de sortida a les festes

La trobada recupera una tradició iniciada el 2012 per posar en valor el nom de Tura, unint generacions des dels dos fins als 101 anys

L'acte de reunió de les Tures ahir a Olot

L'acte de reunió de les Tures ahir a Olot / Ajuntament d'Olot

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Redacció

Redacció

Olot

Una quarantena de Tures, Maria del Tura i Turines es van reunir ahir al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot, en una recepció organitzada un dia abans de l’inici de les Festes del Tura. L’alcalde, Agustí Arbós, i el regidor de Festes, Aniol Sellabona, van voler saludar les participants, en una trobada que va reunir generacions molt diverses, des de la Tura més petita, de dos anys, fins a la més gran, que ja n’ha complert 101.

La trobada recupera una iniciativa que va començar l’any 2012, quan un grup de veïnes d’Olot amb el nom de Tura va impulsar el primer sopar de les Tures amb l’objectiu de posar en valor aquest nom. L’any 2016, coincidint amb el quart any de la iniciativa, les Tura, Maria del Tura i Turina van ser les encarregades de pronunciar el pregó de les Festes i obrir oficialment la Festa Major d’Olot.

Deu anys després d’aquell pregó, un grup de Tures ha decidit recuperar la trobada. El dissabte 12 de setembre, al Mas la Caritat, s’ha organitzat una jornada adreçada a totes les Tures, que inclourà una visita al Mas i un dinar. La iniciativa manté l’esperit de les trobades que es feien abans de les Festes i que començaven amb una fotografia de grup.

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L’acte d’ahir va servir com a prèvia de les Festes del Tura, que comencen avui, i va acabar amb un brindis per desitjar unes bones Festes a tothom. La cercavila d’avui a la tarda, a l’Hospici, donarà el tret de sortida a una Festa Major amb més de 120 actes i una cinquantena de concerts.

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