Rescaten un home després de relliscar a Setcases
L’home, que ha caigut i s'ha lesionat el turmell dret, ha estat extret de la zona per l’helicòpter de rescat fins a Camprodon per posteriorment ser traslladat pel SEM a l'Hospital d'Olot
Els Bombers han rescatat aquest divendres un home que ha resultat ferit lleu després de relliscar mentre caminava per un corriol de la zona de Setcases.
Els fets han tingut lloc en una zona de prat i pedres, a uns 20 metres de la pista d’esquí, quan l’home ha relliscat i s’ha fet mal al turmell dret, fet que li ha impedit continuar la marxa.
Arran de l’avís rebut cap a la una del migdia, els Bombers han mobilitzat l’helicòpter de rescat amb efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i un cop al lloc, els especialistes han fet una primera valoració de l’afectat, que presentava dolor al turmell i que, inicialment, ha estat considerat ferit lleu per un possible esquinç al turmell dret.
Els serveis d'emergències han procedit a immobilitzar-li l’extremitat abans d’iniciar l’extracció del ferit amb grua fins a l’helicòpter de rescat. Des d’allà, l’home ha estat traslladat fins a Camprodon, on s’ha fet el traspàs a una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Ja a l'ambulància, el SEM ha traslladat el ferit fins a l’Hospital d’Olot, on ha continuat rebent atenció mèdica.
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