Ripoll Futur! fa balanç del seu primer any: "estimem Ripoll sense pors i sense exclusions"
El grup d'opinió, que va néixer fa un any per revertir "la situació de deixadesa i falta d'il·lusió al municipi", deixa enrere l'interrogant per passar a "Ripoll Futur!".
Ripoll Futur ha fet balanç del seu primer any d’activitat, després de presentar-se públicament el 3 de setembre de 2025. En aquest període, el grup ha publicat 13 articles sobre diferents àmbits del municipi i 56 publicacions a les xarxes socials, debatent temes recurrents al poble com el comerç de proximitat, el turisme, o "el poc suport d'Aliança Catalana a la cultura".
Un dels seus membres, Jordi Altesa, ha explicat que el projecte va néixer davant d’una situació de "deixadesa, conflicte, odi, falta d’il·lusió i falta de projectes i idees". Segons Altesa, l’objectiu era girar aquesta situació i canviar dinàmiques.
Un any després, el grup ha decidit passar de "Ripoll Futur?" a "Ripoll Futur!", deixant enrere l’interrogant. Eva Carbonell, una de les noves incorporacions, ha assegurat que "certament Ripoll té futur". També destaca que s’ha ampliat amb persones de "diferents ideologies i maneres de pensar".
Carbonell també ha definit el projecte amb la frase: "estimem Ripoll sense pors, sense exclusions, sense rancúnies". El grup defensa un Ripoll" "lliure", "sense confrontacions" i "pacífic", on els joves puguin construir "el seu projecte de vida".
El grup d'opinió compta amb diverses personalitats del municipi, com l'exdiputat i batlle de Ripoll entre 1979 i 1993, Pere Jordi Piella. A més, els altres integrants són Jordi Altesa, Alícia Reina, Eudald Casas, Eva Carbonell, Santi Surroca, Clàudia Navío, Sara Ruiz, Ramon Canadell, Joana Flores, Susanna Prat, Isabel Vall, Pau Garcia, Marta Pulido i Jesús Coromina.
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