UGT porta a Ripoll una campanya contra el discurs de l'extrema dreta i a favor de la cohesió: "Volen que ens odiem"
Camil Ros alerta que allà on governen "no es viu millor" perquè "retallen drets socials i democràtics"
UGT ha presentat aquest divendres a Ripoll una campanya a tot Catalunya per combatre els discursos de l'extrema dreta i "sense un to alliçonador". El seu secretari general, Camil Ros, ho ha resumit dient, "volen que ens odiem". A tall d'exemple, ha dit que "l'odi no t'apujarà les pensions ni millorarà les llistes d'espera". I ha subratllat que allà on governa l'extrema dreta "no es viu millor" perquè "utilitzen el sistema democràtic per desmuntar-lo, controlar-lo i després retallar en drets socials i democràtics". L'acte ha comptat amb la presència del secretari general del sindicat, Pepe Álvarez, que ha assenyalat que els discursos d'Orriols, Netanyahu i Trump "són exactament iguals".
La campanya, que va presentar-se el juny, ara recorrerà tot Catalunya per "sensibilitzar" i explicar sobre el terreny el que hi ha darrere dels discursos que fomenten l'odi. Una situació, han remarcat, que es reprodueix a altres punts del planeta on l'extrema dreta governa o està guanyant pes.
El secretari general del sindicat a Catalunya, ha afirmat que "hi ha una resignació que l'extrema dreta pujarà o guanyarà" i ha recordat que és la gent la que té el poder per decidir-ho. "Hi ha coses que, si fem hemeroteca, Trump, Orriols i Abascal quan parlen d'immigració, igualtat i canvi climàtic pensen el mateix, i podríem afegir Miley", ha dit.
I ha remarcat que, "on governa o ha governat la dreta o l'extrema dreta no es viu millor" posant el cas d'EUA, Itàlia o Hongria. "No han donat solucions als problemes i, en canvi, han dividit i creat odi a la societat", ha remarcat. I això, ha afegit, ho fan perquè "volen que els immigrants, si pot ser, sense contracte, cuidant les persones grans o netejant cases, però no les volen com a ciutadans".
Segons Ros, "els problemes socials que tenim ara són per les retallades i la infradotació pressupostària" de sanitat, salut i educació, "i no per la immigració". També ha alertat que l'extrema dreta va en contra de tot allò que "no pensa com ells" i especialment les estructures d'estat com ara els sindicats que, segons ha dit, són un referent en la cohesió social del país.
Combatre les "fake news" i idees com la "pagueta" als immigrants
El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha explicat que era "molt adient" portar la campanya a Ripoll perquè és on governa Aliança Catalana i no descarten fer un material similar a la resta de l'Estat. El responsable sindical ha posat un exemple de 'fake new': "Reto a aquells que diuen que quan els immigrants arriben tenen la pagueta, que ens diguin on i qui la té, perquè l'ingrés mínim vital per poder tenir el dret a demanar-lo has de tenir un any legal a casa nostra", ha afegit.
L'anunci té dues persones treballadores denunciant retallades en serveis socials i falta d'habitatge, i de fons el so i la imatge de Sílvia Orriols en un discurs seu del Parlament on vincula immigració i inseguretat. "Qui hi guanya?' és un dels lemes de la campanya, que es tanca amb el missatge "quan l'extrema dreta avança, els teus drets retrocedeixen".
La presentació s'ha fet en un acte amb representants sindicals de comarques gironines.
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