El Consell Comarcal de la Garrotxa reconeix que els preocupa "moltíssim" que la variant d'Olot s'encalli als tribunals
L'ens recorda que cada poble afectat va decidir el seu traçat i confia en els crteris dels tècnics de la Generalitat
El Consell Comarcal de la Garrotxa (CCG) reconeix que els preocupa "moltíssim" que la variant d'Olot i les Preses quedi encallada als tribunals si, finalment, l'entitat Salvem les Valls envia al Contenciós Administratiu el projecte. El president de l'ens, Albert Danés, assenyala que "és de sentit comú" que els dos eixos viaris de l'A-26 i els túnels de Bracons "s'han de connectar". "Això és el que veu la gran majoria de ciutadans de la comarca", apunta Danés, que també recorda que els tres ajuntaments afectats, les Preses, Olot i la Vall d'en Bas van decidir quins serien els traçats que passarien pels seus respectius municipis. Dels tres consistoris, la Vall d'en Bas és el més reticent a fer l'obra i valorava portar-lo als jutjats.
El passat mes de juliol, la Generalitat va licitar el projecte constructiu de la variant d'Olot i les Preses per 447,2 milions d'euros, amb l'objectiu que els treballs comencin, ara sí, la primavera de 2027 i estiguin acabats al cap de quatre anys i mig. Un projecte "molt necessari" pel Consell Comarcal de la Garrotxa i que considera que "la immensa majoria de la ciutadania de la comarca" vol, d'una manera o altra. En aquest sentit, el president de l'ens, Albert Danés, assenyala que és "clau" connectar dos eixos viaris que "ara per ara queden morts".
Danés es refereix, d'una banda, a l'A-26 que s'acaba a Olot i els túnels de Bracons que moren a tocar de les Preses. El problema que s'arrossega des de fa anys té a veure amb el fet que milers de vehicles -molts d'ells camions- han de circular pel centre de les Preses i per l'Avinguda Sant Jordi d'Olot per poder salvar les dues localitats. Això ha portat els veïns a demanar, des de fa anys, que es construeixi una variant que tres dècades després, ha de ser una realitat.
Però el darrer escull és l'oposició al traçat definitiu del projecte i que ha generat el malestar de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i de l'entitat Salvem les Valls i que compta també amb suport d'Unió de Pagesos i Revolta Pagesa, a més d'altres associacions. Les queixes venen essencialment perquè el traçat proposa soterrar la via i això pot generar un problema a l'aqüífer fluvial de la Vall d'en Bas.
De fet, tant el consistori com especialment Salvem les Valls han anunciat que si la proposta segueix endavant presentaran un contenciós administratiu i demanaran com a mesura cautelar aturar l'obra. I és això el que preocupa "moltíssim" Danés, ja que podria aturar l'obra i, recorda el president del CCG, "portem 30 anys ja".
Danés, que també és alcalde de les Preses, deixa clar que com a Consell Comarcal estan a favor "com la majoria de gent" de connectar els dos eixos viaris i com a alcalde de les Preses ho veu "imprescindible" i confia en els tècnics de la Generalitat que han assegurat que l'afectació a l'aqüífer és mínima.
A més, recorda que cada municipi va poder triar per on passaria el traçat a la seva localitat i va ser la Vall d'en Bas qui va triar el soterrament. "El que hi ha és això", remarca. Amb tot, Danés deixa clar que cal que l'obra tiri endavant i espera que no quedi encallada als jutjats i que passin anys fins que es pugui fer.
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