Els Testimonis de Jehovà consoliden la seva presència a Girona amb 2.391 membres actius
La confessió religiosa manté a les comarques gironines la seva activitat comunitària i d'estudi bíblic i registren un increment d'assistents
Gairebé un segle després dels primers registres de la seva presència a la demarcació, els Testimonis de Jehovà mantenen una activitat que combina reunions, estudi bíblic, predicació i celebracions comunitàries. Segons dades de l’organització, compten actualment amb 2.391 membres actius a les comarques gironines, 42 més que l’any passat, quan en comptabilitzaven 2.349. Aquest nombre representa un increment de prop del 2%.
La comunitat és més àmplia si s’hi tenen en compte també les persones que assisteixen a les seves activitats. Segons els Testimonis de Jehovà, a Girona aquest grup arriba a les 3.895 persones.
Inicis a Girona
Els Testimonis de Jehovà situen els inicis de la seva presència a les comarques gironines l’any 1935, quan el missioner anglès Ernest Eden va recórrer diversos municipis de la demarcació en bicicleta per distribuir publicacions basades en la Bíblia.
Eden va passar per Blanes, Tossa de Mar, Palamós, Roses, Llançà, Figueres, Olot i Girona, després d’haver sortit de Barcelona. Els Testimonis expliquen que durant aquella estada va ser detingut i empresonat i posteriorment va ser expulsat cap a França, des d’on va tornar a Anglaterra. L’esclat de la Guerra Civil Espanyola va reduir l’activitat de la confessió religiosa durant els anys posteriors. Els registres de l’organització es reprenen a principis dels anys seixanta, amb l’arribada de diversos missioners a Girona.
Els Testimonis situen una de les primeres sales de reunió al carrer de la Força i expliquen que posteriorment també es van reunir en habitatges dels carrers Progrés, Minali, Emili Grahit i Santa Clara. El 1971, van obrir la primera Sala del Regne al carrer Montnegre.
Una comunitat que manté l’activitat al territori
Actualment, els Testimonis de Jehovà mantenen la seva presència en diferents municipis de la demarcació. A escala catalana, l’organització afirma registrar un creixement anual d’entre el 4% i el 6%, tot i que les seves dades d’assistència mostren també una comunitat més àmplia de simpatitzants.
L’organització també celebra cada estiu una convenció amb un lema que varia segons l’any, i que inclou discursos i continguts audiovisuals. Ismael Ruiz, un dels portaveus dels Testimonis destaca que disposen de molts recursos digitals com l’aplicació JW Library per consultar la Bíblia i les seves publicacions o l’ús de pantalles durant les congregacions, i afegeix que, el seu objectiu, és que la societat conegui millor qui són i quina és la seva manera d’entendre la fe. Segons Ruiz, "ser testimoni és una manera de viure".
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