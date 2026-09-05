L’activitat quirúrgica cau un 10% als hospitals gironins en plena campanya contra les hores extres
La llista d’espera suma 578 pacients en un mes i el sindicat Metges de Catalunya sosté que la davallada evidencia la dependència del sistema de les hores extres dels facultatius
L’activitat quirúrgica als hospitals de la Regió Sanitària de Girona va caure gairebé un 10% durant aquest juliol respecte del mateix mes de l’any passat, coincidint amb la campanya del sindicat Metges de Catalunya perquè els facultatius deixin de fer hores extraordinàries més enllà de la seva jornada contractual. Paral·lelament, la llista d’espera per operar-se va créixer en 578 persones en només un mes, segons les dades facilitades a aquest diari per part del sindicat extretes del portal públic del Departament de Salut
Durant el juliol d’aquest any es van practicar 3.407 intervencions quirúrgiques als centres gironins. Són 374 menys que les 3.781 registrades el mateix mes del 2025, fet que representa una davallada del 9,9%. Les dades s’obtenen a partir del nombre acumulat d’intervencions publicat per Salut, tenint en compte que a finals de juny s’havien fet 21.804 operacions des de principi d’any i al juliol la xifra ja era de 25.211.
La menor activitat coincideix amb un augment significatiu dels pacients pendents d’entrar a quiròfan. Girona va passar dels 21.171 pacients en espera al juny als 21.749 al juliol, és a dir, 578 persones més, un increment mensual del 2,7%. El comportament contrasta especialment amb el de l’any passat. Entre juny i juliol del 2025, la tendència va ser a la inversa i havia baixat en 136 persones, de 20.753 a 20.617.
Així, mentre el juliol del 2025 s’havia aconseguit reduir l’espera malgrat l’entrada de l’estiu, aquest any el nombre de pacients pendents ha crescut amb força. La diferència entre l’evolució d’un juliol i l’altre és de 714 pacients.
La major part de l’augment, en les altres intervencions
Si s'analitzen les dades en detall d'aquest estiu, el gruix de l’increment es concentra en el gran grup d'intervencions quirúrgiques, que no inclou ni les oncològiques, ni les cardíaques, ni cataractes, pròtesis o reconstruccions. Aquest bloc va passar de 17.426 pacients en espera al juny a 17.954 al juliol, 528 més en només un mes. Per tant, explica la gran majoria de l’augment global registrat a la demarcació.
També empitjora l’espera en els processos oncològics, que passen de 231 a 308 pacients, 77 més. En canvi, les operacions de cataractes, pròtesis de maluc i genoll i reconstruccions mamàries redueixen conjuntament la llista en 26 persones, de 3.494 a 3.468, mentre que en cirurgia cardíaca baixa d’una vintena de pacients a 19, un menys.
Pel que fa a l’activitat feta durant el juliol, de les 3.407 intervencions registrades, 2.323 corresponen al grup d’altres procediments, 804 a cataractes, pròtesis i reconstruccions, 266 a processos oncològics i 14 a cirurgia cardíaca.
Campanya "Ni un minut més"
La davallada de l’activitat coincideix amb la campanya «Ni un minut més», impulsada per Metges de Catalunya des de l’1 de juny perquè els facultatius deixin de prolongar de manera sistemàtica la jornada laboral més enllà de les hores que tenen contractades. El sindicat considera que les dades del juliol ja mostren un impacte de la protesta sobre l’activitat quirúrgica i evidencien, segons defensa, fins a quin punt el sistema depèn del sobreesforç dels metges.
Metges de Catalunya remarca que al juny encara no s’havia observat una reducció de l’activitat quirúrgica, però que al juliol, coincidint amb l’adhesió progressiva de nous serveis i centres hospitalaris a la campanya, les operacions disminueixen i les llistes d’espera creixen molt més que un any abans. «El sistema sanitari ha normalitzat durant massa temps que els metges i metgesses treballin per sobre de la seva jornada per sostenir una activitat que no es pot assumir amb les plantilles i els recursos disponibles», sosté el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart.
El responsable sindical apel·la novament el Departament de Salut perquè negociï amb el sindicat la millora de les condicions laborals i assistencials dels facultatius per posar fi a les mobilitzacions i accions de protesta del col·lectiu. En cas contrari, “escalarem el conflicte i l’impacte serà molt important perquè l’últim trimestre de l’any és quan es concentra la major part de l’activitat assistencial i quirúrgica”.
L’organització insisteix que l’objectiu no és perjudicar els pacients, sinó posar de manifest que una part de l’activitat ordinària depèn d’hores que els facultatius no estan obligats a fer.
Lleonart sosté que l’impacte podria ser especialment important durant l’últim trimestre de l’any, quan es concentra una part elevada de l’activitat assistencial i quirúrgica.
La llista d’espera quirúrgica creix gairebé onze vegades més que fa un any a Catalunya
L’augment de les llistes d’espera no és exclusiu de Girona. Al conjunt de Catalunya, el juliol va acabar amb 225.334 pacients pendents d’una intervenció quirúrgica, 4.576 més que al juny, segons les dades de Salut recollides per Metges de Catalunya. L’increment és molt superior al registrat el mateix mes del 2025, quan la llista només havia crescut en 419 persones. Això significa que aquest juliol l’augment ha estat gairebé onze vegades més gran que fa un any.
L’evolució coincideix amb una reducció de l’activitat quirúrgica durant el mes. Els hospitals catalans van fer 31.861 operacions al juliol, un 8,4% menys que el mateix mes de l’any passat. Tot i això, el balanç acumulat de gener a juliol encara és positiu: s’han practicat 264.537 intervencions, un 1,6% més que en el mateix període del 2025. La davallada, per tant, es concentra sobretot en l’últim mes analitzat.
La llista d’espera també és més alta que a principi d’any. Al gener hi havia 220.758 persones pendents d’operar-se i al juliol ja eren 225.334, un increment del 2,1% en set mesos.
Pel que fa a les proves diagnòstiques, les dades encara no permeten identificar un deteriorament equivalent al de les llistes d’espera. El juliol de 2026 es van realitzar 86.163 proves, un 6,6% menys que el mateix mes de 2025. Tanmateix, la reducció de l’activitat diagnòstica ja era anterior a l’inici de la campanya i, entre juny i juliol, el nombre de pacients pendents ha disminuït un 3,1%, una evolució molt similar a la registrada el mateix període de l’any passat, quan va baixar un 2,9%.
La campanya ‘Ni un minut més’ compta en aquests moments amb 258 serveis mèdics adherits d’un total de 45 hospitals públics i concertats, el que representa el 60% dels centres hospitalaris del país. Pel que fa al primer nivell assistencial, 54 centres entre equips d’atenció primària (EAP), dispositius d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) i centres de salut mental d’adults (CSMA) també s’ha afegit a la iniciativa.
El sindicat continuarà analitzant les dades mensuals del CatSalut per comprovar si la tendència observada en l’activitat quirúrgica es manté després de l’estiu i per determinar amb més precisió l’impacte que té sobre el sistema la decisió del personal mèdic de deixar de fer hores extraordinàries. En tot cas, MC considera que les primeres xifres ja posen de manifest “la dependència estructural del sistema respecte d’un temps de treball que els facultatius no tenen cap obligació de regalar”.
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