La faràndula omple la plaça Major d’Olot en el tercer dia de les Festes del Tura
La programació d'aquest diumenge a Olot posa el focus en els concerts de grups com The Tyets i La Ludwig Band, que actuaran aquesta nit al Firal
Les Festes del Tura han començat aquest diumenge el seu tercer dia de programació amb una faràndula que ha atret centenars de persones. Durant el migdia, la plaça Major d'Olot s'ha omplert amb el Ball dels Gegants, Cabeçuts i Cavallets. També ha tingut molt bona acollida una altra de les novetats d’aquest any: l’esmorzar popular organitzat per l’Associació de Veïns del Nucli Antic. Abans d’arribar a la plaça, la faràndula ha ballat a l’Hospici en una trobada que, per primera vegada, s’ha ofert a les persones usuàries de les residències de la ciutat.
L’acte ha comptat amb un moment molt especial: l’agraïment a Dolors Llagostera, que es jubila després de 53 anys fent les espardenyes dels balladors de la faràndula. L’alcalde d’Olot, Agustí Arbós, i el regidor de Festes, Aniol Sellabona, han entregat a Llagostera un ram de flors per agrair-li la feina feta durant tots aquests anys.
L’activitat d’aquest diumenge continuarà a la tarda amb la Cercavila Infantil, que començarà a les 17.30 hores a l’Hospici; el campionat mundial de pedra, paper i tisora, a la mateixa hora a la plaça de l’Àngel; o el concert familiar d’Ambauka, a les 18.30 hores al Firal.
Finalment, durant la nit, Olot viurà el Seguici Popular, a les 20.30 hores, els balls de saló i la Turinada. Pel que fa a la programació juvenil, la ciutat viurà aquest diumenge un dels plats forts de les Festes del Tura: The Tyets, La Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi encendran el públic garrotxí en diferents espais del municipi. Els dos primers grups seran els principals atractius de la nit i oferiran els seus concerts a partir de les deu de la nit al Firal.
Durant la jornada d’ahir, l’Orquestra Di-Versiones i Svetlana van encendre el públic del Firal per cloure una segona diada marcada per l’‘Encierru’ de marrans, una paròdia dels correbous que no falta cap any a la capital de comarca; l’espectacle ‘Fi de joc’, que va omplir la plaça de Braus de la mà del Pim Pam Pum Foc a mitjanit; i la concentració de carroses de la Batalla de les Flors, que tindrà el seu veredicte properament.
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