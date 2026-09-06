Girona té la taxa més alta de Catalunya de morts per sobredosi
L’any 2024 es van registrar 39 defuncions vinculades a reaccions agudes a substàncies psicoactives, amb 5,4 casos cada 100.000 habitants
Girona és la província catalana amb la taxa més alta de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives. Segons les dades més recents del Departament de Salut facilitades a aquest diari corresponents al 2024, a les comarques gironines es van registrar 39 defuncions, una xifra que equival a 5,4 morts per cada 100.000 habitants. La taxa se situa per sobre de Tarragona, amb 4,9; Lleida, amb 4,8, i Barcelona, amb 3,8. La mitjana catalana va ser de 4,2 morts per cada 100.000 habitants.
En nombres absoluts, Barcelona concentra la major part de les defuncions, amb 208 casos, seguida de Tarragona, amb 41; Girona, amb 39, i Lleida, amb 20. En total, Catalunya va registrar 308 morts per reacció aguda a drogues durant el 2024, la xifra més elevada de la sèrie històrica des del 2017. Salut adverteix, però, que aquest increment s’explica en part pels canvis metodològics introduïts els darrers anys, que han ampliat els casos inclosos en l’estadística, amb la incorporació de persones de més de 65 anys i de defuncions en què l’alcohol o els antidepressius eren l’única substància detectada.
Les dades mostren també que el policonsum és un dels principals factors de risc. En més del 80% de les morts hi havia implicada més d’una substància. L’alcohol, els hipnosedants i la cocaïna van ser els grups de substàncies detectats amb més freqüència, presents en més de la meitat dels casos, mentre que els opioides es van identificar en el 36% de les defuncions.
Un altre element que preocupa Salut és que la majoria de les morts es produeixen lluny d’espais assistencials. El 68% de les defuncions del 2024 van tenir lloc en domicilis particulars. L’edat mitjana de les persones mortes va ser de 50,5 anys i els homes van representar el 70% dels casos. A més, en el 57% de les defuncions constava algun diagnòstic de salut mental, una proporció especialment elevada entre les dones.
Reforçar la prevenció
Coincidint amb el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el Departament de Salut ha insistit aquesta setmana en la necessitat de reforçar la prevenció i l’accés a la naloxona, un medicament que permet revertir una sobredosi per opioides mentre arriben els serveis d’emergència. Davant d’una possible sobredosi, Salut recomana trucar immediatament al 112, col·locar la persona en posició lateral de seguretat i administrar naloxona si se’n disposa i hi ha sospita de consum d’opioides.
El Programa de Prevenció de Sobredosis va comptar el 2025 amb 64 centres participants arreu de Catalunya. Durant l’any passat va formar 1.119 persones i va distribuir 908 vials de naloxona. Des de la seva posada en marxa, el 2009, el programa ha passat de 12 a 64 centres i ha format 17.686 persones, a més de distribuir 18.119 vials del medicament.
Salut també ha reforçat les actuacions en l’àmbit penitenciari. Durant el 2025, els equips multidisciplinaris dels centres penitenciaris ordinaris van dur a terme 106 actuacions grupals i individuals d’informació, sensibilització i prevenció de sobredosis, que van arribar a 1.337 persones internes. Aquestes accions es van complementar amb material informatiu en 804 cel·les i 65 espais comuns.
El Departament defensa que la prevenció ha d’anar més enllà de l’accés als medicaments i posa l’accent en la reducció de l’estigma, l’atenció comunitària i la necessitat d’adaptar les estratègies a factors com el gènere, l’edat o la salut mental. Catalunya disposa d’una xarxa de serveis de reducció de danys, sales de consum supervisat, centres d’atenció i seguiment a les drogodependències, equips de carrer i unitats mòbils. Segons Salut, aquest model facilita una intervenció més precoç i contribueix a reduir els riscos associats al consum.
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