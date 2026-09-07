Banyoles millora el paviment de 18 vies municipals
Les inversió suposa un cost de 180.895 euros i les obres més destacades es faran a la Ronda Monestir i als carrers Jaume Butinyà, Abat Bonitus
L’Ajuntament de Banyoles ha iniciat aquest dilluns dia 7 de setembre les actuacions del Pla d’Asfalts 2026. El projecte preveu millorar el sól de 18 vies del municipi, i tindrà un cost de 180.895 euros. Els primers treballs han començat al carrer Pintor Winthuysen i la resta de carrers i vies incloses al pla es portaran a terme de forma gradual durant un període, aproximat, de 3 mesos.
Dels més de 180.000 euros d’inversió, les obres més destacades són les que es portaran a terme a la Ronda Monestir, entre l’Avinguda de la Farga i el carrer dels Blanquers, amb un import de 34.411.22 euros; la dels carrers Jaume Butinyà i Abat Bonitus, que costaràn un total de 28.422.86 euros i la plataforma elevada que es farà al carrer Mossèn Baldiri Reixac i la reposició de l’asfalt d’aquesta mateixa via entre els carrers Pintor Pigem i Bertran Samasó, que suposa una inversió de 10.969.80 euros. Totes les actuacions les porta a terme l’empresa Excavaciones y Pinturas SAU.
El Pla d'Asfalts ha començat al carrer Pintor Winthuysen amb cantonada passeig de la Puda i al carrer Camí dels Prats, per aprofitar que l’empresa adjudicatària és la mateixa que ha executat la reposició de l’asfalt de la vorera vermella del carrer Mossèn Constans. D’aquesta manera ha encadenat ambdues actuacions aprofitant, així, sinergies operatives.
La resta d’actuacions s’aniran fent de la següent manera: Puig d’en Colomer, a la zona del mirador i en trams puntuals de tot el carrer; al passeig Indústria, situat entre plaça de l’Aspirina i carrer Baldiri Reixac; al carrer Remei, entre carrer Lleida i carretera de Camós; al carrer de la Formiga, entre carrer Pere Alsius i passatge del Clavell; al tram superior del passeig de Les Saques; al carrer Països Catalans, entre carrer Carrilet i carretera de Camós; als carrers Jaume Butinyà i Abat Bonitus; a la Ronda Monestir, entre carrer dels Blanquers i l’Avinguda de la Farga; al carrer Ponent, on s’hi farà un pas elevat a la cantonada amb el carrer Neptú; al passeig de la Generalitat, entre els carrers Sant Mer i Francesc Macià; al carrer Pius X; a la carretera de Vilavenut, on s’hi farà un pas elevat a la zona d’accés a la Urbanització de Can Puig; i, per últim, al carrer Cassanya, a la zona de Can Sabé.
- Els API diuen que moltes immobiliàries de Girona no publiquen els pisos de lloguer a plataformes per evitar el col·lapse
- Albiol té empadronades 345 persones a l’alberg per a sensesostre de Badalona que va tancar el 2024
- Quins Pebrots, l'epicentre del picant a l'Empordà: “A les visites, comencen plorant i acaben rient”
- Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
- Descobreix els tres tipus de viatges de l’Imserso que fixa el Govern: destinacions, preus i dates
- Alerta: Els quatre peixos que convé evitar per l’alt contingut en mercuri, segons l’AESAN
- Relleu a la Fundació GironaEst: «Cal actuar des de dins del barri»
- Més de 2.300 gironins compatibilitzen la pensió de jubilació amb una feina