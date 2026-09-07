Catalunya rebrà 57 milions per abordar l’exclusió social
És la segona comunitat amb més recursos, només per darrere d’Andalusia
Pobresa i envelliment pesen en el repartiment
Redacció / Europa Press
Catalunya rebrà 57 milions d’euros per finançar programes d’interès social a través dels recursos procedents de l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF i de l’impost sobre societats. La proposta autoritzada pel Consell de Ministres situa Catalunya com la segona comunitat que més diners rebrà, només per darrere d’Andalusia, que disposarà de 81 milions.
En total, el Govern estatal proposa repartir 432,8 milions d’euros entre les comunitats autònomes de règim comú i Ceuta i Melilla. La quantitat representa un augment del 15% respecte de l’any passat. Després d’Andalusia i Catalunya, les comunitats amb una partida més elevada són la Comunitat Valenciana i Galícia, amb 46 milions cadascuna, i Madrid, amb 45 milions. La resta del repartiment es completa amb 27 milions per a Castella i Lleó, 23 per a Castella-la Manxa, 22 per a les Canàries, 15 per a Astúries i Múrcia, 13 per a Aragó i 12 per a Extremadura. Les quantitats més baixes corresponen a les Balears, amb 8 milions; Cantàbria, amb 6; La Rioja, amb 4, i Ceuta i Melilla, amb 3 milions cadascuna.
El repartiment té en compte tretze criteris objectius, entre els quals hi ha la població, la taxa AROPE de risc de pobresa o exclusió social, la renda per càpita i la dispersió territorial. També es valoren el nombre de famílies monomarentals i les taxes d’envelliment i discapacitat. Són factors que connecten directament amb els indicadors socials que l'Idescat analitza per territoris i que permeten mesurar les situacions de vulnerabilitat. La Rioja té garantit un 1,02% del fons, mentre que Ceuta té assegurat un 0,80% i Melilla, un 0,81% del total distribuït per a aquest 2026.
Els recursos es destinaran a entitats i associacions del tercer sector d’acció social que compleixin els requisits fixats en les convocatòries autonòmiques. Els programes hauran d’atendre persones en situació de pobresa, exclusió social o altres circumstàncies d’especial vulnerabilitat. Entre els col·lectius beneficiaris hi ha persones grans, infants i famílies, persones amb discapacitat i el poble gitano. En la convocatòria del 2024 es van finançar més de 10.000 projectes arreu de l’Estat.
La distribució encara haurà de passar pel Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència. Un cop aprovada, seran els governs autonòmics els encarregats de gestionar les seves convocatòries i determinar quines entitats i quins projectes reben les subvencions. Per aquest motiu, encara no hi ha un repartiment dels 57 milions entre les comarques catalanes ni una quantitat específica per a Girona.
El model actual divideix els recursos en dos trams. El 20% de la recaptació es destina a programes d’àmbit estatal, mentre que el 80% es transfereix a les comunitats autònomes perquè publiquin les seves pròpies convocatòries. El sistema es va acordar el 2021 i s’ha prorrogat fins al 31 de desembre del 2028, incloent-hi l’execució dels programes durant el 2029.
El model actual divideix els recursos en dos trams. El 20% de la recaptació es destina a programes d’àmbit estatal, mentre que el 80% es transfereix a les comunitats autònomes perquè publiquin les seves pròpies convocatòries dins les competències que tenen atribuïdes. El sistema es va acordar el juny del 2021 amb una vigència inicial de cinc anys.
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