Gairebé tres de cada deu gironins de més de 75 anys viuen sols
L’escolarització als 17 anys se situa per sota de la mitjana catalana en la majoria de comarques
El Gironès lidera la proporció de famílies nombroses
L’envelliment és una de les principals causes de vulnerabilitat, una situació que es pot accentuar quan va acompanyada de soledat. Les darreres dades dels indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), corresponents al 2024, mostren que gairebé tres de cada deu gironins de 75 anys o més viuen sols. La mitjana de les vuit comarques se situa al voltant del 27,5%, molt a prop del 27,3% del conjunt de Catalunya.
Tot i així, hi ha diferències territorials destacades. El Ripollès és la comarca gironina amb una proporció més elevada de gent gran que viu sola: el percentatge arriba al 31,2% de les persones de 75 anys o més. A continuació se situa la Garrotxa, amb un 28,7%, mentre que l’Alt Empordà i la Cerdanya coincideixen en un 28,4%.
A la resta de comarques, els percentatges es mouen al voltant de la mitjana catalana. Al Gironès, un 27,1% de les persones de més de 75 anys viuen soles; al Baix Empordà són el 27% i a la Selva, el 26,8%. El Pla de l’Estany és la comarca on el percentatge és més baix, amb un 22,5%, gairebé nou punts menys que al Ripollès.
Els indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social són una explotació específica de fonts estadístiques i administratives que permet obtenir indicadors sobre la població en risc de pobresa econòmica, privació material i exclusió social. Inclouen indicadors agrupats en diferents àmbits, com la renda monetària, el mercat de treball, la demografia i la protecció social, i els resultats es presenten per comarques, àrees bàsiques de serveis socials i per al conjunt de Catalunya.
Escolarització als 17 anys
Entre els indicadors demogràfics també hi ha la taxa d’escolarització als 17 anys. En aquest cas, la majoria de les comarques gironines se situen per sota de la mitjana catalana, que és del 84,4%.
El Ripollès registra la taxa més elevada de les comarques gironines, amb un 89,5%, mentre que el Pla de l’Estany se situa exactament en la mitjana catalana, amb un 84,4%. A la Cerdanya la taxa és del 82,7%. Per sota del 80% es troben el Baix Empordà, amb un 79,9%; la Selva, amb un 79,7%; el Gironès, amb un 79,6%; la Garrotxa, amb un 77,3%, i l’Alt Empordà, que presenta la xifra més baixa, amb un 76,4%. El conjunt català se situa en el 84,4%.
Pel que fa al tipus de famílies, el percentatge de llars amb tres fills o més és especialment elevat al Gironès. La comarca registra un 7,7%, més de dos punts per sobre de la mitjana catalana, situada en el 5,2%.
El Pla de l’Estany, amb un 6,9%, és la segona comarca gironina amb una proporció més alta de famílies nombroses, seguida de l’Alt Empordà, amb un 6%. Al Baix Empordà la taxa és del 5,3%, mentre que la Selva se situa en el 4,8% i la Garrotxa en el 4,5%. Els percentatges més baixos corresponen al Ripollès, amb un 3,7%, i a la Cerdanya, amb un 3,5%.
En el cas de les famílies monoparentals, els percentatges són més baixos i se situen, en general, al voltant del 2% de les llars. El Gironès torna a presentar la xifra més elevada, amb un 2,8%, per sobre del 2,4% del conjunt de Catalunya. La Garrotxa, el Pla de l’Estany i la Selva se situen en el 2,1%; l’Alt Empordà, en el 2%; el Baix Empordà, en l’1,9%; la Cerdanya, en l’1,7%, i el Ripollès, en l’1,5%.
Un altre dels indicadors demogràfics és la proporció de població procedent de països en vies de desenvolupament. Tres comarques gironines superen el 20%: el Gironès, amb un 23%; l’Alt Empordà, amb un 22,4%, i la Garrotxa, amb un 21,2%. La mitjana catalana se situa en el 19,9%. El Baix Empordà registra un 19,1% i la Cerdanya un 18,8%, mentre que a la Selva és del 17,2%. Els percentatges més baixos són els del Pla de l’Estany, amb un 14,8%, i el Ripollès, amb un 13,9%.
Ajuts al lloguer
Per altra banda, els indicadors de protecció social també permeten analitzar qüestions com les pensions contributives, les prestacions no contributives, les prestacions per desocupació, la renda garantida de ciutadania o les prestacions d’ajut al lloguer entre altres aspectes.
En aquest últim indicador, la Selva presenta el percentatge més alt de les comarques gironines, ja que un 3,9% de les llars reben prestacions d’ajut al lloguer. La segueixen la Garrotxa, amb un 3,7%, i el Ripollès, amb un 3,3%. Al Baix Empordà la proporció és del 3,2%, mentre que el Gironès i el Pla de l’Estany se situen en el 3%. L’Alt Empordà registra un 2,8%, el mateix percentatge que la mitjana catalana, i la Cerdanya queda lleugerament per sota, amb un 2,7%.
L’Idescat calcula aquest indicador sobre el total de llars existents al territori.
Risc d’exclusió
En conjunt, les dades de l’Enquesta de condicions de vida mostren que prop d’una quarta part de la població catalana es troba en risc de pobresa o exclusió social. La taxa AROPE del 2025 se situa en el 24,8%. La situació és especialment elevada entre els menors de 16 anys, amb una taxa del 36,1%, mentre que entre les persones de 65 anys o més és del 17,3%.
El llindar de risc de pobresa per a una llar formada per una sola persona se situa en 13.861,5 euros anuals. Aquest llindar es fixa en el 60% de la mediana dels ingressos per unitat de consum de les llars catalanes i serveix per determinar quina part de la població es troba en risc de pobresa. Amb aquest criteri, la taxa de risc de pobresa en el conjunt de Catalunya és de fins al 18,9%.
Les transferències socials tenen un pes determinant a l’hora de reduir aquesta taxa. Abans de comptabilitzar qualsevol transferència, el risc de pobresa se situa en el 40,4%. Quan s’hi incorporen les pensions de vellesa i supervivència, baixa fins al 23,9%, i després de comptabilitzar el conjunt de transferències socials queda en el 18,9%.
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