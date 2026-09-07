Javier Menéndez, bioquímic: «Segons alguns càlculs podríem arribar a viure fins a 190 anys»
L'investigador defensa que el futur passa per prevenir les malalties abans que apareguin i alerta que Espanya investiga amb molt pocs recursos
David Orihuela
Javier Menéndez, director a Girona del grup Metabolisme i Càncer, del Programa contra la Resistència del Càncer (ProCURE) de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), s’ha especialitzat a estudiar els mecanismes moleculars de l’envelliment i la seva relació amb malalties com el càncer.
Vostè és investigador del càncer i ara s’ha centrat en l’envelliment.
Sí. El meu grup investiga sobre el metabolisme del càncer, però en els últims anys hem girat cap a l’envelliment. En les dues últimes dècades hem viscut una revolució en la recerca biomèdica i en el coneixement dels mecanismes moleculars que hi ha darrere de l’envelliment. El nostre grup, en els últims anys, ha dirigit una gran part de la seva investigació cap a aquells mecanismes de l’envelliment que generen malalties cròniques, com ara el càncer o l’Alzheimer. A mesura que aquest coneixement es fa cada vegada més ampli i avança a una velocitat supersònica, apareixen noves teràpies antienvelliment. Però hi ha molt hype, massa exageració.
Però sí que podem pal·liar l’envelliment?
Hi ha mecanismes que coneixem molt bé i que podríem modular farmacològicament. Seria molt interessant utilitzar aquest coneixement per allargar la vida saludable. Però som molt lluny que això sigui una realitat. L’interès biomèdic és precisament aquí. Hem passat de tractar cada malaltia per separat, amb un fàrmac per a cada una, a intentar trobar mecanismes comuns que ens permetin tractar diverses malalties amb un sol fàrmac. Moltes malalties que pensàvem que estaven desconnectades poden compartir mecanismes comuns. És un dels camps més excitants de la recerca.
Fins a quina edat podríem viure?
Hi ha dos grans corrents. Un diu que hi ha un límit d’edat biològica, entorn dels 115 o 120 anys. D’altres plantegen que, si som capaços de modular aquests mecanismes, la nostra edat biològica seria plàstica.
Fins quan?
Ara fa dues setmanes es van fer uns càlculs matemàtics segons els quals, depenent de quant siguem capaços de modular aquests mecanismes, podríem arribar fins als 180 o 190 anys.
No sé si m’interessa.
Aquí hi ha la clau, el que ens interessa a la majoria no és entendre si podem arribar als 180 o 190 anys. El que ens interessa és entendre aquests mecanismes per allargar la vida saludable.
Viure més però també viure millor.
Exactament. En el període final de la nostra vida convivim amb moltes malalties. El que ens interessa és que aquell període de 10 o 20 anys sigui molt més curt i es concentri en dos o tres anys, que les malalties apareguin just al final de la vida. Això ens interessa des del punt de vista social i econòmic. El sistema de salut ja s’està estressant. Estem molt allunyats d’interessos banals com simplement allargar la vida. Hi ha una expressió molt senzilla d’entendre que utilitzen els americans: «morir a la pista». Estar jugant a tennis amb els teus nets i l’endemà morir al llit. Estem veient un bombo immens entorn de l’interès per allargar la vida cronològica sense importar que vagi associat a malalties cròniques. L’objectiu hauria de ser allargar la vida saludable.
Però estem programats o capacitats per viure fins als 180 o 190 anys?
Estem intentant comprendre fins a on podem arribar. El nostre envelliment pot estar determinat, però també pot ser plàstic. Aquest és un dels grans debats que tenim ara mateix. Ho estem fent bé. En els últims cent anys hem passat d’una esperança de vida d’uns 30 anys a una pròxima als 80. Ara hem d’intentar que aquesta vida sigui saludable.
Sobre el mite de l’eterna joventut hi ha fins i tot documentals.
Hi ha massa notícies falses. Hem d’intentar combinar el rigor científic amb la capacitat de comunicar. S’han de desmuntar notícies falses i mitologies, i també la idea que som davant del final de l’envelliment. Estem vivint un moment històric. Estem començant a desmuntar l’envelliment a escala molecular i, en un futur, podrem utilitzar aquests coneixements en el nostre benefici per augmentar la vida saludable. Però, si ho aconseguim, ha de ser per a tothom. Es parla constantment d’individus amb una determinada edat biològica i una edat cronològica. Però aquests indicadors no estan validats. S’ha d’anar molt amb compte de convertir determinades estimacions en veritats científiques. Hi ha moltíssim interès de persones amb molts diners i de companyies dedicades a l’antienvelliment. És un dels sectors més potents als EUA. Hem de ser rigorosos.
La medicina i la farmacologia han fet uns passos de gegant amb els tractaments personalitzats.
Un dels camps més excitants és la medicina de la prevenció personalitzada. Veurem arribar la capacitat de predir quines malalties pots tenir i prevenir-les. Aquest és un dels grans objectius: poder ser capaços d’identificar quines malalties pot desenvolupar una persona i actuar abans que apareguin.
I quin paper tindrà la intel·ligència artificial?
Sempre soc positiu amb els avenços. La intel·ligència artificial és un avenç més. Fa molta por i genera expectatives negatives, però quan va aparèixer Google també estàvem davant d’una tecnologia que suposava un canvi radical. A la intel·ligència artificial hem de treure-li el màxim profit, tot i que l’hem de regular.
Per a què creu que es podria aplicar en la seva feina?
En els últims anys hem acumulat tones de dades que no han sigut analitzades. Ara podem ser capaços, en qüestió de minuts, d’analitzar-les científicament. Això suposa un canvi radical en el coneixement de les malalties. També tenim capacitat per dissenyar fàrmacs o proteïnes intel·ligents des de zero. És un camp que s’està obrint i ja es veuen resultats en els laboratoris. Podem arribar a tenir fàrmacs a la carta.
Ha treballat als EUA i a Espanya, la diferència continua sent abismal?
Som en un canvi de cicle. Espanya té un grandíssim nivell d’investigació i uns nivells ínfims de recolzament. És difícil trobar un altre país amb millors resultats i tan pocs recursos. Oblidem que investigar porta associat un impacte en la salut del futur. Als EUA, l’impacte de les retallades en investigació biomèdica que s’estan produint caldrà veure’l a llarg termini. De tota manera, la Xina ens superarà a tots. No escolta ni els EUA ni a nosaltres. Ja és la primera potència mundial en investigació biomèdica. Només s’ha de veure el nombre d’articles publicats i la seva capacitat.
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