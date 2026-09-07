Picabaralla entre govern i oposició de Sant Joan de les Abadesses per la responsabilitat de la via verda de Santigosa
L’alcalde Ramon Roqué considera al republicà Sergi Albrich corresponsable de l’obra en tant que vicepresident comarcal amb cartera de mobilitat
L’oposició republicana i el govern de MES han protagonitzat l’enèsim enfrontament per la responsabilitat de les obres de la via verda que unirà el Ripollès amb la Garrotxa amb trams paral·lels a la carretera de Santigosa. ERC va denunciar la setmana passada que l’actuació era innecessària i poc respectuosa amb l’entorn, amb un cost de 2,2 milions d’euros que ha transformat el paisatge i provocat diverses incidències. Per l’equip liderat per Sergi Albrich, s’han construït 200 metres de vorera sense continuïtat, un mur de gabions de més de 240 metres quadrats i desenes d’esculleres d’un fort impacte visual, amb trams on s’han produït “caigudes de grans blocs de roca en punts propers a habitatges i espais públics”, sobretot a l’Era de l’Àngel. Els republicans creuen que no s’ha pres nota del traçat de via verda que ja va “destrossar” el paratge del pla d’Estràngol, ara fa sis anys, motiu pel qual exigeix responsabilitats perquè les actuacions siguin necessàries, eficients i respectuoses amb el territori.
L’alcalde Ramon Roqué, en canvi, considera que el fet que Sergi Albrich sigui alhora cap de l’oposició i vicepresident del Consell Comarcal en tant que responsable de mobilitat, el converteix en corresponsable de l’actuació, ja que “no em consta que s’hagi preocupat en cap moment de l’obra, ni del seu pressupost, encara que el Consell hi ha invertit 100.000 euros”. Roqué lamenta que malgrat la complicació de l’obra, Albrich no li hagi traslladat cap inquietud, a banda de les queixes recents a les xarxes, en cas de creure que alguna cosa no s’estigués fent bé.
El titular de l’obra és el Consorci de les Vies Verdes de Girona, cofinançada amb fons europeus en el 50%, i també amb una aportació del 25% de la Diputació de Girona, mentre que aproximadament un 25% més l’han aportat els Ajuntaments de la Vall de Bianya, Sant Joan i el Consell del Ripollès. La segona fase d’aquesta via verda intercomarcal ha unit de Sant Joan amb el pont del Planàs, d'uns tres quilòmetres. Les tasques per completar-la s’estan enllestint i només falten detalls per ser inaugurada quan Vies Verdes i Diputació -governada per Junts i ERC- ho cregui convenient. Roqué creu que l’obra hauria pogut executar-se millor en cas de disposar d’un finançament més gran, però es mostra satisfet amb el resultat final, i afirma que l’Ajuntament de Sant Joan ha estat sempre a sobre de l’obra. En canvi, Esquerra lamenta que s’hagin instal·lat pals de llum enmig del futur carril bici, que dificultaran el pas dels ciclistes.
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