Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Frit RavichVaga de docentsTemporada AltaGirona ValleyTargetes monederUltradreta alemanya
instagramlinkedin

Protecció Civil homologa el pla d’autoprotecció de l’Aeroport de Girona

És l’única infraestructura de les comarques gironines que ha superat l’avaluació en la darrera reunió de la Comissió, que n’ha tombat tres per deficiències tècniques o falta de mitjans

L'interior de l'Aeroport de Girona durant aquest estiu, en una imatge arxiu

L'interior de l'Aeroport de Girona durant aquest estiu, en una imatge arxiu / David Aparicio

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Pau Cambronero

Pau Cambronero

La Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha homologat el pla d’autoprotecció (PAU) de l’Aeroport de Girona-Costa Brava. L’aprovació implica que Protecció Civil ha validat les mesures, els protocols i els recursos previstos per la instal·lació per prevenir riscos i actuar davant de possibles situacions d’emergència. En canvi, tres plans més corresponents a la vegueria de Girona no han superat l’avaluació per deficiències tècniques o mancances en els mitjans d’autoprotecció.

El pla de l’aeroport és l’únic de les comarques gironines entre els 42 PAU que van rebre llum verda el passat divendres 4 de setembre en la darrera reunió de la Comissió. La majoria de les homologacions corresponen a activitats no temporals i es concentren a la vegueria de Barcelona, que n’acumula 23.

Un pla d’autoprotecció estableix com s’ha d’organitzar una instal·lació davant d’una possible emergència. El document identifica els riscos, concreta els mitjans disponibles i fixa els procediments que s’han de seguir i la coordinació amb els serveis d’emergències.

Els tres plans no homologats que Protecció Civil també ha informat, formen part dels 20 expedients rebutjats en el conjunt de Catalunya per deficiències tècniques o mancances en els mitjans d’autoprotecció, entre els quals hi ha expedients corresponents a instal·lacions amb substàncies perilloses, càmpings amb risc d’incendi forestal o d’inundació, un túnel de carretera, un port esportiu, una instal·lació esportiva i un hospital, entre altres activitats.

Més de 280 plans homologats

Amb els 42 plans aprovats en aquesta darrera sessió, Protecció Civil ja ha homologat 284 PAU durant el 2026, repartits entre les vuit comissions celebrades fins ara.

Notícies relacionades

Un cop homologats, els PAU s’han d’implantar durant el primer any de vigència i s’han de revisar i actualitzar de manera continuada per garantir-ne l’eficàcia.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els API diuen que moltes immobiliàries de Girona no publiquen els pisos de lloguer a plataformes per evitar el col·lapse
  2. Albiol té empadronades 345 persones a l’alberg per a sensesostre de Badalona que va tancar el 2024
  3. Quins Pebrots, l'epicentre del picant a l'Empordà: “A les visites, comencen plorant i acaben rient”
  4. Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
  5. Descobreix els tres tipus de viatges de l’Imserso que fixa el Govern: destinacions, preus i dates
  6. Alerta: Els quatre peixos que convé evitar per l’alt contingut en mercuri, segons l’AESAN
  7. Relleu a la Fundació GironaEst: «Cal actuar des de dins del barri»
  8. Més de 2.300 gironins compatibilitzen la pensió de jubilació amb una feina

La princesa Elionor ja és a classe: així és el seu primer dia a la universitat pública Carles III

La princesa Elionor ja és a classe: així és el seu primer dia a la universitat pública Carles III

Protecció Civil homologa el pla d’autoprotecció de l’Aeroport de Girona

Protecció Civil homologa el pla d’autoprotecció de l’Aeroport de Girona

CSIF amenaça l'Ajuntament de Palamós d'anar als tribunals per l'incompliment de sentències judicials

CSIF amenaça l'Ajuntament de Palamós d'anar als tribunals per l'incompliment de sentències judicials

El primer estiu de les balises V16 se salda amb tres atropellaments mortals a la carretera més que l’any passat

El TSJC admet a tràmit el recurs d'Ecologistes en Acció per la falta de pla de prevenció d'incendis a l'Albera

El TSJC admet a tràmit el recurs d'Ecologistes en Acció per la falta de pla de prevenció d'incendis a l'Albera

Créixer també pot ser una mala decisió

Créixer també pot ser una mala decisió

Salt inverteix 209.000 euros en un pla d’asfaltatges que millorarà nou punts del municipi

Salt inverteix 209.000 euros en un pla d’asfaltatges que millorarà nou punts del municipi

Detingut a l'Escala un home per saltar-se tres vegades en dues setmanes l'ordre d'allunyament de la seva exparella

Detingut a l'Escala un home per saltar-se tres vegades en dues setmanes l'ordre d'allunyament de la seva exparella
Tracking Pixel Contents