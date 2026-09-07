Protecció Civil homologa el pla d’autoprotecció de l’Aeroport de Girona
És l’única infraestructura de les comarques gironines que ha superat l’avaluació en la darrera reunió de la Comissió, que n’ha tombat tres per deficiències tècniques o falta de mitjans
La Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha homologat el pla d’autoprotecció (PAU) de l’Aeroport de Girona-Costa Brava. L’aprovació implica que Protecció Civil ha validat les mesures, els protocols i els recursos previstos per la instal·lació per prevenir riscos i actuar davant de possibles situacions d’emergència. En canvi, tres plans més corresponents a la vegueria de Girona no han superat l’avaluació per deficiències tècniques o mancances en els mitjans d’autoprotecció.
El pla de l’aeroport és l’únic de les comarques gironines entre els 42 PAU que van rebre llum verda el passat divendres 4 de setembre en la darrera reunió de la Comissió. La majoria de les homologacions corresponen a activitats no temporals i es concentren a la vegueria de Barcelona, que n’acumula 23.
Un pla d’autoprotecció estableix com s’ha d’organitzar una instal·lació davant d’una possible emergència. El document identifica els riscos, concreta els mitjans disponibles i fixa els procediments que s’han de seguir i la coordinació amb els serveis d’emergències.
Els tres plans no homologats que Protecció Civil també ha informat, formen part dels 20 expedients rebutjats en el conjunt de Catalunya per deficiències tècniques o mancances en els mitjans d’autoprotecció, entre els quals hi ha expedients corresponents a instal·lacions amb substàncies perilloses, càmpings amb risc d’incendi forestal o d’inundació, un túnel de carretera, un port esportiu, una instal·lació esportiva i un hospital, entre altres activitats.
Més de 280 plans homologats
Amb els 42 plans aprovats en aquesta darrera sessió, Protecció Civil ja ha homologat 284 PAU durant el 2026, repartits entre les vuit comissions celebrades fins ara.
Un cop homologats, els PAU s’han d’implantar durant el primer any de vigència i s’han de revisar i actualitzar de manera continuada per garantir-ne l’eficàcia.
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