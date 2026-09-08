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Banyoles aprofita l'estiu per renovar les escoles públiques

L'Ajuntament ha invertit 42.327,36 euros en tasques de manteniment i millora a les cinc centres del municipi per posar-los a punt abans de l'inici del curs

Imatges de les intervencions fetes durant l'estiu del 2026 a les escoles públiques de Banyoles

Imatges de les intervencions fetes durant l'estiu del 2026 a les escoles públiques de Banyoles

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Imatges de les intervencions fetes durant l'estiu del 2026 a les escoles públiques de Banyoles / Ajuntament de Banyoles

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Redacció

Redacció

Coincidint amb l’inici del curs, l’Ajuntament de Banyoles ha fet balanç de les actuacions de manteniment i millora executades durant les vacances d’estiu a les escoles públiques d’infantil i primària. En total, el consistori hi ha destinat 42.327,36 euros. Les actuacions han inclòs treballs de pintura, reparacions, adequació d’espais, millores als patis i diferents intervencions per posar a punt els centres abans del començament de les classes.

Nani Comalat, regidora d’Educació ha recordat que “la gestió del manteniment dels edificis escolars es fa a través del Servei d’Educació del consistori que, mitjançant la figura de conserge mantenidor que hi ha a cada una de les cinc escoles públiques de la ciutat, són qui executen les diferents actuacions que s’han portat a terme”. En aquesta línia l’equip de conserges mantenidors s’organitza per fer treball en què es combinen les habilitats i competències de cada membre i es fan viables tasques que depassen el manteniment ordinari de cada centre.

Actuacions a les cinc escoles

A l’escola La Draga s’ha pintat diferents espais comuns, s’ha polit suros, s’ha fet repassos de bastiments i portes, s’ha substituït una fusta al gimnàs i s’ha col·locat un umbracle a la terrassa superior de l’escola que ha de permetre disminuir la temperatura de les aules.

Al Pla de l’Ametller s’ha adequant l’espai del voltant de la sorrera amb fusta i lleixes i s’ha restaurat el teulat de la caseta de fusta, s’ha pintat les portes, i s’ha netejat a fons les escales exteriors del centre.

Pel que fa a l’escola Baldiri Reixac, s’han fet repassos de pintura a diversos espais, i amb encàrrecs externs i la participació del conserge, s’ha fet l'adequació de parets i pintura de dues aules, la col·locació de baranes a l’escala principal de l’edifici i l’ordenació de comptadors, i s’ha instal·lat una escala per accedir a la coberta plana de l’edifici. A més, el conserge ha muntat les aules de nou, ha pintat un moble de biblioteca i diferents espais i baranes de l’escola; ha muntat mobles a cicle mitjà i ha construït una cuineta pel pati.També s’ha portat a terme una reposició de sauló al pati de primària.

A l’escola Can Puig s’han fet diferents actuacions de pintura a passadissos i s’ha adequat un espai d’ordinadors. S’ha substituït un tram de la tanca exterior perimetral, s’ha fet un mur de contenció amb el veí de l’escola i s’ha fet una actuació a la paret exterior per prevenir humitats.

Al pati de l’escola Camins s’ha polit i envernissat diferents elements com ara taules i baranes, s’ha enretirat la pica d’una font, s’ha muntat un aparcament per a bicicletes i un armari per a guardar eines de l’hort. A la caseta de fusta del pati s’han arreglat estanteries i s’ha posat metacrilat als vidres. A l’interior s’han fet petites reparacions, s’ha posat una illa de parquet en una cantonada d’una aula i s’ha pintat un passadís.

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Camí segur de l’Escola Baldiri Reixac

En paral·lel, des de l’àrea de Polítiques de seguretat pública i espai públic, aquest estiu també s’ha portat a terme la millora de la seguretat de l'itinerari escolar per a vianants de l'accés a l'escola Baldiri Reixac, des del carrer dels Servites. Nani Comalat ha explicat que “aquesta era una demanda de l’AFA de l’escola que reclamaven pacificar aquesta zona d’entrada i de sortida de l’escola”. L’actuació, que ha suposat una inversió de 33.491,28 euros, ha comportat una actuació tàctica pintant a terra unes franges de diferents tonalitats de color groc que acompanyen als infants cap a la porta de l'escola, amb la intenció de marcar un espai de convivència entre vianants i cotxes, donant prioritat als primers. La pintura viària i el camí ja han estat executats, però encara resta fer la creació d’un nou banc circular envoltant l’arbre existent al portal que dona accés al pati de l’escola.

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