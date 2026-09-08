La calor fa estralls a Girona: 40 graus en un mes de setembre
Anglès ha registrat la temperatura més alta de tot Catalunya: 40,0°C
La calor ha batut tots els rècords fins ara registrats a les comarques gironines en un mes de setembre. Aquest dimarts, Anglès ha registrat la temperatura més alta de tot Catalunya: 40,0°C. Es tracta d'un fet insòlit en un mes de setembre.
A Banyoles també s'hi han acostat. Segons les dades del meteoròleg Enric Estragués, s'ha registrat una temperatura de 39,7°C, rècord en un mes de setembre dels últims 76 anys. De fet, Estragués assegura que els últims dies cada jornada ha marcat un nou registre de calor i els rècords "estan essent polvoritzats dia a dia".
Altres municipis gironins també han registrat temperatures inusualment altes. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la temperatura a Torroella de Fluvià ha arribat als 38,9°C i a Navata a 38,8°C. Cabanes ha registrat 38,5°C i Espolla 38,0°C. A la ciutat de Girona, els termòmetres no s'han enfilat tant i la màxima ha estat de 36,8°C.
El Meteocat havia emès un avís per calor intensa aquest dimarts a la tarda a les comarques de l’Alt Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva. Tampoc no es descartaven ruixats dispersos durant aquesta tarda i vespre.
Arriben pluges i una forta davallada de les temperatures
La calor d'aquesta jornada, però, sembla que ja és l'última. Els models meteorològics han confirmat l'arribada d'un canvi de temps de cara a aquest dimecres; les temperatures baixaran i s’acostaran a registres més habituals per a aquesta època de l’any.
De fet, Protecció Civil ha activat en fase d’alerta el pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges intenses, principalment al matí i tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamarsa i d'algunes ratxes fortes, o molt fortes, de vent.
«L’episodi de pluges serà un final bastant contundent d’aquest episodi de calor, ja que s’espera que a partir de dijous les temperatures se situïn entre 5 i 10 graus per sota de les registrades aquest últim cap de setmana», confirma Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat. Segalà matisa que la tendència d’aquesta setmana no implica que la calor ja no torni en tot el mes de setembre, però el que no s’espera són més temperatures com les d'aquests últims dies.
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