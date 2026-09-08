Comença el curs amb 116.000 alumnes a les aules i més pressió a la pública
La privatització del Bell-lloc i Les Alzines obliga la xarxa pública de la ciutat de Girona a absorbir més de 200 estudiants, mentre el curs arrenca amb un 2,2% menys d’inscrits i canvis a l’ESO i el batxillerat
Més de 116.000 alumnes (116.284) d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional bàsica tornen avui a les aules en el conjunt de la demarcació de Girona. Es tracta de 2.641 estudiants menys que a l’inici del curs passat (un 2,2% menys), una davallada que es concentra sobretot a infantil i primària, en un context de caiguda de la natalitat. Quan s’incorporin la resta d’ensenyaments el 14 de setembre - FP de grau mitjà i superior, PFI, IFE i els cursos preparatoris d’accés als cicles formatius- la previsió global als ensenyaments de règim general presencial als Serveis Territorials de Girona arribarà als 133.789 alumnes.
A Girona ciutat, la tornada a les aules està marcada per la reubicació de més de 200 estudiants procedents dels col·legis Bell-lloc i Les Alzines, que fins el curs passat eren concertats i ara s’han fusionat per iniciar una nova etapa com a centre de titularitat privada, tal i com va avançar Diari de Girona. Un gir de guió que ha obligat a la xarxa pública a crear 14 grups nous aquest curs, quatre a les escoles i deu als instituts, per absorbir els alumnes que han sortit dels dos centres vinculats a l’Opus Dei.
La privatització del Bell-lloc i Les Alzines també ha reobert el debat sobre els recursos i la distribució de la complexitat. La regidora d’Educació, Queralt Vila, ja va advertir fa uns mesos que la ciutat afrontava un «repte majúscul» perquè la sortida de dos centres de la planificació pública podia descompensar el repartiment de l’alumnat amb necessitats educatives específiques o en situacions socioeconòmiques vulnerables. Fa poques setmanes, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, va lamentar que veia un «error greu» i una «injustícia» que el Departament d’Educació no hagués reinvertit a les escoles i als instituts de la ciutat els diners que fins ara destinava a pagar les places concertades al Bell-lloc i a les Alzines. També va reclamar que l’obertura de més grups anés acompanyada de «més professorat» i, especialment, de docents especialitzats per garantir l’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials o socials.
D’altra banda, Girona és el Servei Territorial de Catalunya on més ha crescut l’oferta pública d’I3 per aquest curs 2026-2027. El Departament d’Educació va fixar l’oferta final en 269 grups públics d’I3 a la demarcació de Girona, nou més dels previstos inicialment al febrer. També hi haurà 250 grups públics de 1r d’ESO, tres més que en la planificació inicial.
El curs comença també el dia que es faran públics els resultats de l’informe PISA 2025, uns resultats que, en el cas de Catalunya, no permeten fer comparacions amb altres territoris ni amb la seva sèrie històrica per un error en la mostra de les proves. Educació va donar a conèixer al juliol que s’havia produït aquesta errada, ja que es va superar el 5% d’alumnes exclosos establert per l’OCDE, amb un 23,2% de mitjana. Setmanes més tard, Niubó va anunciar la destitució de Teresa Sambola com a secretària general del Departament, que ha estat substituïda per Marta Clari.
Matemàtiques A i B
Les principals novetats acadèmiques del curs -imposades per via judicial- es concentren a l’ESO i a batxillerat. Queden prohibits els àmbits a 4t d’ESO -totes les matèries curriculars s’han d’oferir de manera independent-, i l’alumnat d’aquest mateix curs haurà d’escollir entre Matemàtiques A i B, en funció de si vol fer un batxillerat científic-tècnic o no. També canvia la mitjana de batxillerat: el Treball de Recerca passa de representar el 10% de la nota global a tenir el mateix valor que qualsevol altra matèria.
Fusió de les ciències
A primer de batxillerat també s’implanta aquest curs la controvertida fusió de les ciències. L’alumnat de Ciències i Tecnologia haurà de cursar obligatòriament Matemàtiques I i escollir dues matèries de modalitat entre Biologia, Geologia i Ciències Ambientals, que passen a ser una sola assignatura; Dibuix Tècnic I; Física i Química, també fusionades en una única matèria; o Tecnologia i Enginyeria I. A Humanitats i Ciències Socials, l’alumnat haurà d’escollir obligatòriament entre Llatí I o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I i cursar dues matèries més de modalitat. A més, desapareix la flexibilitat que permetia als alumnes del batxillerat social cursar les matemàtiques del científic.
Model lingüístic
El curs comença també amb la mirada posada en el Tribunal Constitucional, a l’espera que es pronunciï sobre el model lingüístic català aprovat per la Generalitat el 2022 per evitar l’aplicació general del 25% de castellà, una altra de les qüestions que tensionen el sistema.
Intel·ligència artificial
També canvia la política digital. L’ús de la intel·ligència artificial queda prohibit a les aules fins als 14 anys i, entre els 14 i els 18, caldrà el permís de les famílies. Paral·lelament, els llibres en paper guanyen pes i el primer ordinador proporcionat pel Departament es retarda fins a 6è de primària.
Un altre dels eixos és el reforç de l’educació inclusiva. Catalunya incorpora 204 noves places d’educació especial, 17 de les quals a Girona, i amplia les aules d’acollida fins a les 2.141, unes 500 més que el curs anterior i amb un màxim de 18 alumnes per docent. El conjunt del sistema català arrenca amb 94.422 professionals. Pel que fa a les infraestructures, no hi ha cap centre gironí que estreni edifici aquest setembre, però la nova escola de Vall-llobrega continua entre les grans obres en execució aquest curs.
Les aules tornen a fregar els 39 ºC
Tot i que el Departament d’Educació ha instal·lat aquest estiu ventiladors en 27 centres educatius de les comarques gironines, la calor a les aules continua sent una de les assignatures pendents, amb registres que continuen molt per sobre del rang que fixa la normativa laboral (entre 17 i 27 ºC per als treballs sedentaris en espais tancats). Segons el mapa que dibuixa la plataforma Aules que Cremen, s’han registrat temperatures de 38,9 ºC en centres com l’escola Santa Eugènia de Girona. El Pla d’adequació al canvi climàtic d’Educació, però, ja admet que els ventiladors mouen l’aire però no el refreden, de manera que la mesura només permet reduir la sensació tèrmica. Davant d’aquest escenari, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir que el Govern presentarà en les pròximes setmanes un «programa complet» per climatitzar els centres educatius, tot i que no va garantir que tots puguin estar adequats abans de l’estiu que ve.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Els API diuen que moltes immobiliàries de Girona no publiquen els pisos de lloguer a plataformes per evitar el col·lapse
- Albiol té empadronades 345 persones a l’alberg per a sensesostre de Badalona que va tancar el 2024
- Quins Pebrots, l'epicentre del picant a l'Empordà: “A les visites, comencen plorant i acaben rient”
- Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
- Descobreix els tres tipus de viatges de l’Imserso que fixa el Govern: destinacions, preus i dates
- Alerta: Els quatre peixos que convé evitar per l’alt contingut en mercuri, segons l’AESAN
- Relleu a la Fundació GironaEst: «Cal actuar des de dins del barri»