Cornellà del Terri reclama actuacions urgents a l'ACA als rius i rieres per la previsió de pluges intenses a la tardor
L'Ajuntament alerta d'acumulació de canyes, arbres morts, troncs i vegetació en diverses lleres
L’Ajuntament de Cornellà del Terri ha reclamat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) actuacions urgents de revisió, manteniment i retirada selectiva de vegetació, canyes, arbres morts, troncs i brancatge en diferents trams del riu Terri i de la resta de rius, rieres i cursos fluvials del municipi. El consistori diu que cal actuar preventivament per l'acumulació de canyes, arbres morts, troncs i vegetació abans que els episodis de pluges intenses que es poden produir durant aquesta tardor incrementin de manera sobtada els cabals.
Aquesta acumulació, de fet, és el que més preocupa al consistori perquè si s'amunteguen sota un pont o pas estret poden generar un tap, reduir de manera considerable la capacitat de desguàs, elevar ràpidament el nivell de l’aigua i afavorir desbordaments en zones on, en condicions normals, potser no es produirien.
"Entrar a la tardor amb determinats punts de les lleres en aquest estat ens preocupa. Quan arriben pluges fortes, el problema no és només l’aigua que baixa, sinó tot el que aquesta aigua pot arrossegar i acumular en un pont o en un pas. Un arbre, unes canyes o una acumulació de branques poden acabar provocant un tap i agreujar molt una crescuda", afirma l'alcalde, Salvador Coll.
L’Ajuntament reclama concretament que l’ACA inspeccioni amb urgència els punts més sensibles, identifiqui les acumulacions de vegetació i materials susceptibles de ser arrossegats i executi, quan tècnicament correspongui, les actuacions necessàries per garantir la màxima capacitat de desguàs possible.
També demana una atenció específica als ponts i passos del municipi, ja que són els punts on els materials arrossegats durant una avinguda tenen més possibilitats d’acumular-se i generar obstruccions.
El consistori defensa que aquestes intervencions s’han de realitzar de manera selectiva i sota criteris tècnics i ambientals. Tot plegat, tenint en compte que la vegetació de ribera desenvolupa una funció ecològica essencial i contribueix a la protecció dels marges i de la biodiversitat. Això, segons l’Ajuntament, ha de ser compatible amb la retirada d’arbres morts, troncs, canyes o altres elements que puguin representar un risc evident durant una crescuda.
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