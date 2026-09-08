La DGT agonitza: Girona perd quatre funcionaris en l’últim concurs i una plaça queda deserta
El sindicat CSIF denuncia que 14 dels 19 efectius que abandonen les seves places marxen definitivament de Catalunya
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) denuncia que Catalunya perd personal de Trànsit "a marxes forçades". L’últim concurs general de provisió de llocs de treball de la Prefectura Central de Trànsit deixa 19 places buidades o amb canvi de destinació a les quatre províncies catalanes i dues places desertes, segons les dades de la resolució publicada aquest dimarts al BOE.
El cas de Girona és especialment greu. Segons informa el sindicat, la Prefectura Provincial perd quatre efectius i una plaça queda deserta d’un total de només sis llocs convocats. Barcelona perd set funcionaris i també deixa una plaça sense cobrir, mentre que Lleida i Tarragona perden quatre efectius cadascuna.
CSIF assegura que es tracta d'una situació estructural: "Els funcionaris arriben a Catalunya, però marxen tan aviat com troben una oportunitat per canviar de destinació", afirmen. De les 19 persones que deixen les seves places, 14 abandonen definitivament Catalunya i només cinc es reubiquen dins del territori català.
Una destinació de pas
CSIF denuncia que el problema ja no es pot presentar com una situació puntual derivada d’un concurs de trasllats i que la fuga de funcionaris posa qüestiona la capacitat de les prefectures per mantenir els serveis amb unes plantilles suficients i estables. «Catalunya s’ha convertit en una destinació de pas per als funcionaris de l’Estat. Venen perquè necessiten una plaça, però marxen a la primera oportunitat. El Ministeri sap perfectament què està passant i, tot i així, continua sense posar sobre la taula cap solució real», lamenten.
El sindicat assenyala directament la manca d’incentius econòmics i l’elevat cost de vida com un dels principals factors que expliquen aquesta situació. Sense mesures que compensin aquesta realitat, CSIF considera impossible retenir els professionals i evitar que les plantilles es buidin concurs rere concurs. Des del sindicat asseguren que més d’un 66% de les places convocades a Catalunya queden vacants o buidades després de la resolució del concurs.
El sindicat adverteix que l'impacte no quedarà limitat a les oficines de l'administració i que la pèrdua d’efectius es traduirà en més esperes per obtenir el permís de conduir, retards en la tramitació de vehicles i més dificultats per aconseguir cita prèvia i ser atès. «El que avui perd Trànsit en personal, demà ho pagarà la ciutadania en forma d’espera, retards i pitjor servei. No podem continuar mirant cap a una altra banda mentre les prefectures es queden sense efectius», denuncien.
CSIF exigeix un pla de xoc
Davant d’aquest escenari, CSIF reclama al Ministeri de l’Interior i a la Direcció General de Trànsit un pla de xoc immediat que permeti recuperar els efectius perduts i frenar la fuga de professionals. El sindicat exigeix un complement de territorialitat o una indemnització per residència que compensi el cost de vida a Catalunya i faci possible retenir els funcionaris, la cobertura immediata de les 16 vacants generades i places desertes, mitjançant comissions de servei o personal interí de reforç i un dimensionament real de les plantilles en les pròximes ofertes d’ocupació pública, amb places fixes d’adscripció a les prefectures catalanes.
El sindicat considera que no n’hi ha prou amb convocar places i que cal aconseguir que els funcionaris vulguin quedar-se. Si el Ministeri no actua, adverteix el sindicat, la pèrdua de personal continuarà deteriorant uns serveis que ja treballen al límit. CSIF exigeix que el Ministeri deixi de tractar Catalunya com una destinació provisional i actuï d’una vegada per garantir plantilles estables, suficients i capaces de prestar el servei públic que mereix la ciutadania.
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