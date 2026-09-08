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Festes del Tura: el ball d'espelmes posa punt i final a 5 dies de festa major

Castell de focs de les festes del Tura

Castell de focs de les festes del Tura / Ajuntament d'Olot

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Redacció

Redacció

Olot

Un any més, i des d’en fa 31, el ball de les espelmes ha tancat les Festes del Tura. Aquesta vegada en un dia ben especial ja que l’últim dia de les Festes coincideix amb la celebració de la festivitat del Tura i, per això, els Gegants, Cabeçuts i Cavallets, han ballat dues vegades a la Plaça Major.

La faràndula ha sortit a plaça aquest migdia i ha tornat a sortir a la nit en la cercavila abans de l’últim ball. Com cada any, moltíssimes persones han seguit els últims actes de les Festes del Tura, que van començar divendres amb la cercavila i el pregó de Jordi Sellas i Ferrés.

Fetes del Tura: la faràndula ha sortit dos cops a la Plaça Major

Fetes del Tura: la faràndula ha sortit dos cops a la Plaça Major / Ajuntament d'Olot

Aquest dimarts 8 de setembre -últim dia de les Festes-, a més dels balls de la faràndula, de la missa solemne i processó amb la Mare de Déu i el repic de campanes de festa major des de la basílica de Sant Esteve, els principals actes han començat a la tarda amb la tornaboda i han continuat amb el Ball Pla i la sardana ‘Adeu, vila d’Olot’.

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A continuació, ha estat el torn de l’espectacle pirotècnic i castell de focs i la cercavila que ha recorregut el carrer Major, del Firal i fins a la Plaça Major. El ball de les espelmes posa punt final a cinc dies plens d’activitats. Com marca la tradició, la faràndula ha tornat a l’Hospici fins a la seva propera cita: la diada de Corpus.

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