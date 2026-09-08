La Fundació Impulsa busca mentors per acompanyar estudiants de Formació Professional
L'entitat preveu becar 105 joves de la demarcació el curs 2026-2027 i fa una crida a sumar noves persones voluntàries a la seva xarxa de mentoria, sota el lema "No busquem superherois, busquem persones amb súperpoders"
La Fundació Impulsa becarà 105 joves perquè puguin cursar estudis de Formació Professional durant el curs 2026-2027. Això suposa un nou repte de creixement a la demarcació de Girona, on el projecte social és present a cinc comarques: el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Selva i la Garrotxa.
Per comarques 34 dels joves becats seran de la Garrotxa, 23 al Baix Empordà, 21 al Gironès, 14 a La Selva i 13 al Pla de l'Estany. L’increment de participants també comporta la necessitat d’ampliar la quantitat de persones voluntàries que acompanyin els joves. Per aquest motiu, la Fundació ha engegat una nova campanya de captació de mentors i mentores amb el lema "No busquem superherois, busquem persones amb súperpoders". L'objectiu és incorporar 30 noves persones mentores abans de l'inici del curs. Tot i que ja s'han sumat 17 persones a la campanya, la Fundació informa de que encara cal ampliar la xarxa perquè tots els joves puguin comptar amb aquest acompanyament. Aquestes places de mentoria es distribueixen de la següent manera: 8 a la Selva, 7 al Baix Empordà, 7 al Pla de l'Estany, 4 al Gironès i 4 a la Garrotxa.
Una persona mentora per a cada jove
La mentoria és un dels elements diferencials del model de Fundació Impulsa. Cada jove becat compta amb una persona mentora que, de manera voluntària, l'acompanya durant el seu itinerari formatiu i personal. Les trobades, habitualment mensuals, esdevenen un espai on compartir inquietuds, orientar en la presa de decisions, reforçar l'autoestima i ampliar les oportunitats de futur.
La campanya vol desfer la idea que per ser mentor o mentora cal tenir un perfil excepcional. La Fundació busca persones compromeses, amb ganes d'escoltar, compartir experiències i dedicar unes hores al mes a un jove que està construint el seu projecte vital. Per això, el missatge és clar: els súperpoders que transformen vides són l'empatia, el compromís, l'escolta i les ganes de fer costat. "Moltes vegades pensem que no tenim res especial per oferir, però és precisament l'experiència personal i professional, la capacitat d'escoltar i el temps compartit el que pot marcar un abans i un després en la vida d'un jove", explica la Coordinadora de Voluntariat, Elisabet Vinagre, de la Fundació Impulsa.
La xarxa de mentoria de l'entitat està formada per persones de perfils molt diversos: professionals, emprenedors, treballadors d'empreses, persones jubilades o en actiu que comparteixen la voluntat de contribuir al futur dels joves del territori.
L'acompanyament no només genera un impacte positiu en els estudiants, sinó que també esdevé una experiència transformadora per a moltes de les persones mentores. Les persones interessades a formar part d'aquesta xarxa poden informar-se i inscriure's a través del web de Fundació Impulsa o contactant directament amb l'entitat.
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