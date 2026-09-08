Girona supera la mitjana catalana d’hepatitis C entre les persones cribrades
Entre 2016 i 2024, l’ICS ha detectat 1.502 infeccions actives a la regió sanitària, mentre que el percentatge de participació a les proves de detecció encara queda per sota del conjunt el territoriu
La Regió Sanitària de Girona presenta una proporció d’infecció activa pel virus de l’hepatitis C superior a la mitjana catalana entre les persones que han estat sotmeses a cribratge. Entre 2016 i 2024, l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) va cribrar 155.422 persones a Girona i va detectar 1.502 persones amb infecció activa. Això representa una prevalença del 0,97% entre la població cribrada, per sobre del 0,89% registrat al conjunt de Catalunya.
Les dades formen part d’un informe de situació elaborat amb informació del Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció Primària (SISAP). Les xifres no corresponen al conjunt de residents de la demarcació, sinó a la població assignada i atesa pels serveis d’atenció primària de l’ICS. En el període analitzat, la població assignada acumulada a Girona va ser d’1.065.837 persones, de les quals se n’havia cribrat un 14,6%.
La cobertura gironina continua, de fet, per sota de la catalana. Entre 2016 i 2024, a Catalunya s’havia cribrat el 19% de la població assignada, davant del 14,6% de Girona. La diferència s’ha anat reduint els últims anys, ja que la cobertura anual de cribratge a les comarques gironines ha passat del 2,5% el 2016 al 4% el 2024, pràcticament el mateix nivell que el conjunt català, situat en el 4,1%.
L’evolució no ha estat lineal. El 2020, coincidint amb la reorganització assistencial provocada per la pandèmia, la cobertura anual a Girona va caure fins al 2,2%. Després es va recuperar i a partir del 2023 es va produir una acceleració: va passar del 2,7% el 2022 al 3,8% el 2023 i al 4% el 2024. L’informe considera el diagnòstic un dels principals punts crítics per avançar cap a l’eliminació de la malaltia, ja que una part dels casos poden passar inadvertits.
Conseqüències de la infecció
Aquesta és precisament una de les dificultats de l’hepatitis C. La infecció pot no presentar símptomes durant molt de temps i, si es cronifica, pot acabar causant cirrosi o càncer de fetge. A diferència de les hepatitis A i B, no hi ha vacuna contra l’hepatitis C, però els tractaments actuals permeten eliminar el virus en la gran majoria dels casos. Canal Salut assenyala que l’hepatitis C crònica acostuma a ser asimptomàtica o a provocar símptomes poc específics, fet que dificulta que moltes persones sàpiguen que estan infectades. El tractament habitual dura entre vuit i dotze setmanes i presenta pocs efectes adversos.
El Departament de Salut recorda que més de 31.000 persones han estat tractades de l’hepatitis C a Catalunya des del 2015, coincidint amb la incorporació dels antivirals d’acció directa. Salut situa actualment la prevalença estimada d’infecció activa en el conjunt de la població catalana en el 0,49%. Aquesta dada no és directament comparable amb el 0,97% de Girona, ja que aquesta última fa referència exclusivament a les persones que han estat cribrades.
L’estratègia catalana posa ara especialment el focus a arribar als col·lectius que poden quedar fora dels circuits sanitaris habituals. Entre aquests hi ha les persones consumidores de drogues, les persones sense llar o les procedents de països amb una elevada prevalença d’hepatitis. Des del 2021, una unitat mòbil impulsada per Salut i la Creu Roja apropa les proves d’hepatitis B i C, VIH i sífilis a persones amb més dificultats d’accés al sistema sanitari.
L’objectiu de l’Organització Mundial de la Salut és eliminar l’hepatitis C com a problema de salut pública l’any 2030. En el cas de Girona, l’informe apunta que la combinació d’una cobertura acumulada de cribratge inferior a la catalana i una prevalença més elevada entre les persones analitzades pot indicar que encara hi ha casos no diagnosticats i que ampliar les proves pot tenir un rendiment elevat.
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