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El Regne Unit tria la vacuna d’Hipra per protegir els col·lectius amb més risc de covid

Es comercialitzarà a través d'una col·laboració amb Accord Healthcare

Un tècnic treballant al laboratori de la farmacèutica gironina Hipra, en una imatge d'arxiu

Un tècnic treballant al laboratori de la farmacèutica gironina Hipra, en una imatge d'arxiu / Hipra

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Laura Teixidor

Laura Teixidor

Girona

La vacuna contra la covid-19 desenvolupada per la farmacèutica gironina Hipra entrarà aquesta tardor al programa públic de vacunació del Regne Unit. El Servei Nacional de Salut britànic (NHS) ha incorporat BIMERVAX a la campanya 2026-2027, dirigida especialment als col·lectius amb més risc de patir conseqüències greus de la malaltia.

D’acord amb les recomanacions del comitè britànic d’experts en vacunació, podran rebre-la els majors de 75 anys, les persones que viuen en residències de gent gran i els immunodeprimits a partir dels sis mesos d’edat. L’entrada al programa britànic representa un nou pas en l’expansió internacional de la companyia d’Amer i li permet guanyar presència en un dels principals mercats sanitaris europeus.

La comercialització es farà a través d’una aliança amb Accord Healthcare, una farmacèutica amb seu a Londres que opera en més de 85 països. L’acord permet que el preparat d’Hipra se sumi a les diferents alternatives disponibles per als professionals del NHS durant la nova campanya de vacunació.

El moviment té una rellevància especial perquè el Regne Unit disposa del seu propi sistema regulador de medicaments des del Brexit i ja no forma part del sistema d’autorització de l’Agència Europea de Medicaments (EMA). BIMERVAX LP.8.1 va obtenir el passat 30 d’abril l’autorització per ser comercialitzada al mercat britànic per part de l’Agència Reguladora de Medicaments i Productes Sanitaris (MHRA). Ara, uns mesos després, fa un nou pas en incorporar-se al programa de vacunació del sistema públic de salut.

La versió que estarà disponible al Regne Unit és BIMERVAX LP.8.1, basada en una subvariant de la família JN.1 d’òmicron. Es tracta d’una vacuna de proteïna recombinant, una tecnologia diferent de la de l’ARN missatger utilitzada en altres preparats contra la covid. Està indicada per a la immunització a partir dels 12 anys, tot i que els criteris de la campanya britànica restringeixen la vacunació de tardor als grups considerats més vulnerables.

Expansió de la vacuna

L’entrada al NHS arriba poc més d’un mes després que Hipra aconseguís un altre avenç regulador per a BIMERVAX. A finals de juliol, la Comissió Europea va autoritzar la tercera adaptació de la vacuna, en aquest cas actualitzada a la variant XFG.1.1, escollida per l’EMA com a variant preferent per a la campanya 2026-2027. Aquesta nova formulació europea es comercialitzarà en vial monodosi i, per primera vegada, també en xeringa precarregada.

Hipra ha anat actualitzant BIMERVAX a mesura que ha evolucionat el coronavirus mantenint la mateixa plataforma de proteïna recombinant. La companyia remarca que tot el procés de recerca, desenvolupament, fabricació i condicionament es fa íntegrament a Europa.

El director general de l’Àrea de Salut Humana d’Hipra, Carles Fàbrega, considera que l’acord britànic consolida la companyia com a soci en «un dels principals mercats sanitaris d’Europa» i suposa «un pas important» en la seva expansió internacional. També defensa que les capacitats científiques i productives desenvolupades a Espanya i Europa poden contribuir als programes públics de vacunació d’altres països.

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Des d’Accord Healthcare, el seu conseller delegat, Paul Tredwell, destaca que l’acord permet ampliar la gamma d’opcions disponibles tant per als professionals sanitaris com per a les persones candidates a vacunar-se. La farmacèutica gironina reforça així la internacionalització de la seva divisió de salut humana, després d’haver centrat bona part dels darrers anys en el desenvolupament i les successives adaptacions de la seva primera vacuna humana.

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