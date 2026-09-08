Un motorista ferit lleu en una col·lisió a Banyoles
L’afectat ha estat traslladat al Trueta per fer-li proves per un petit traumatisme que seria poca cosa
Un accident entre un turisme i una motocicleta a Banyoles ha acabat amb el motorista traslladat a l’Hospital Josep Trueta de Girona per fer-li una revisió després de patir, segons indiquen, un petit traumatisme.
Els fets han tingut lloc aquest migdia, pels volts de les tres, al carrer del Pare Claret de la capital del Pla de l’Estany. En concret, els serveis d’emergències han rebut l’avís del xoc a les 15:08 hores i s'han desplaçat fins els llocs dels fets.
Un cop han arribat, els serveis d’emergència han evacuat el motorista al centre hospitalari per valorar el traumatisme, que, segons indiquen no seria de més gravetat, però tot i que el pronòstic sembla lleu, se li ha hagut de realitzar un examen mèdic més minuciós per descartar més lesions.
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