El servei nacional de salut del Regne Unit incorpora la vacuna d'Hipra contra la covid-19 a la seva campanya de tardor
Es comercialitzarà a través d'una col·laboració amb Accord Healthcare
La vacuna de proteïna recombinant contra la covid-10 d’Hipra formarà part de la campanya de vacunació de tardor del Servei Nacional de Salut (NHS) del Regne Unit. El subministrament de la vacuna al país suposa un nou "avenç" en l'estratègia de creixement internacional d’Hipra i ha estat possible gràcies a una aliança estratègica amb Accord Healthcare, una empresa farmacèutica líder amb seu a Londres.
La vacuna contra la covid-19 de la farmacèutica s’investiga, desenvolupa, fabrica i condiciona íntegrament a Europa, i totes les etapes del procés es duen a terme al continent.
La vacuna està indicada per a la immunització activa contra la malaltia causada pel SARS-CoV-2 en persones a partir de 12 anys. Les diferents plataformes vacunals poden oferir avantatges en aspectes com la tolerabilitat, la durada de la protecció o el seu maneig i administració. Disposar de diferents tecnologies vacunals dins dels programes d’immunització contribueix a dotar-los d’una flexibilitat més elevada i permet oferir diferents opcions tant als sistemes sanitaris com als candidats a la vacunació.
"A través d'aquesta col·laboració, continuem demostrant la posició d’HIPRA com a soci estratègic en un dels principals mercats sanitaris d’Europa", afirma el director general de l'Àrea de Salut Humana d'Hipra, Carles Fàbrega.
"Estem encantats de col·laborar amb Hipra perquè BIMERVAX® estigui disponible al Regne Unit. Aquesta col·laboració reflecteix el nostre compromís conjunt per millorar l’accés, ampliant la gamma d’opcions de vacunació disponibles per als professionals sanitaris i les persones candidates a la vacunació", detalla el conseller delegat (CEO) d'Accord Healthcare, Paul Tredwell.
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