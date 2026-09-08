SOS Costa Brava impulsa tallers per fomentar l’activisme ambiental a les escoles i instituts
La federació ofereix tallers a l’aula i sobre el terreny per fomentar el pensament crític entre els joves i apropar-los a la defensa del litoral a partir de casos reals de la Costa Brava
SOS Costa Brava impulsa una proposta de tallers d’activisme ambiental adreçada a escoles i instituts amb l’objectiu d’acostar la defensa del territori als més joves. Sota el lema «Desperta l’activista que portes dins», el projecte parteix de casos reals de la Costa Brava per fomentar el pensament crític i mostrar a l’alumnat que també pot tenir un paper actiu en la protecció del seu entorn.
La iniciativa parteix de l’experiència acumulada per SOS Costa Brava i les entitats que en formen part en anys de defensa del litoral. Els tallers posen al centre la Costa Brava, la seva bellesa, però també les amenaces, transformacions i pressions que pateix, des d’una perspectiva d’activisme de quilòmetre zero. Segons la federació, la proposta no pretén donar als alumnes unes conclusions establertes, sinó oferir-los paisatges, conflictes i casos reals perquè siguin els mateixos joves els que observin, debatin i extreguin les seves pròpies conclusions.
SOS Costa Brava ofereix dos formats adaptables a les necessitats dels centres educatius. El primer, «Pensar per l’acció», consisteix en una sessió d’entre 50 i 60 minuts a l’aula, per a grups d’un màxim aproximat de 25 o 30 alumnes. La metodologia combina el treball en gran grup amb dinàmiques guiades en grups petits, a través de casos reals de la Costa Brava i d’exemples d’activisme d’altres indrets. Es dona la paraula als joves per reflexionar sobre les amenaces que afecten el litoral i sobre les eines que té la ciutadania per intervenir-hi.
El segon format, «Sentir per l’acció», trasllada el taller directament al litoral. Es tracta d’una sortida d’unes dues hores en què l’alumnat pot observar sobre el terreny les diferències entre espais conservats i transformats i adquirir una nova mirada sobre el paisatge. Segons la federació, la proposta «converteix una passejada per la Costa Brava en un taller de pensament crític a l’exterior». A través de diferents reptes, els participants s’acosten a la geografia del litoral, als usos i abusos de l’acció humana, a les proteccions legals i també als valors menys visibles del paisatge.
Aquest últim format admet grups de fins a 40 participants, en funció de les edats i dels suports disponibles. SOS Costa Brava explica que ja ha desenvolupat experiències d’aquest tipus, com la sortida a Colera amb alumnat de batxillerat de l’Institut de Vilablareix.
Amb aquest projecte, la federació vol reforçar el vincle entre educació, territori i participació ciutadana, i oferir als joves eines per passar de l’observació i el coneixement a l’acció. Els centres interessats poden participar en el programa fent-se protectors de SOS Costa Brava, amb una aportació mínima de 65 euros anuals, o mitjançant una donació puntual de 100 euros. La federació explica que aquesta aportació contribueix a sostenir la tasca de denúncia, seguiment i educació que desenvolupa SOS Costa Brava per defensar el litoral.
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