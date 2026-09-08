Últim dia de calor intensa abans de l'arribada de fortes pluges
Aquesta tarda hi ha un avís de calor intensa a les comarques gironines
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per calor intensa aquest dimarts a la tarda al terç nord-est de Catalunya. Les temperatures seran més elevades a les comarques de l’Alt Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva.
De cara a dimecres, Protecció Civil ha activat en fase d’alerta el pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges intenses, principalment al matí i tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamarsa i d'algunes ratxes fortes, o molt fortes, de vent.
Durant l'episodi també es podrà superar el llindar d'intensitat de pluja de 60 l/m2 en 3 hores a les comarques del Pirineu i Prepirineu oriental, la Catalunya Central, la Plana de Vic i el prelitoral i litoral central i sud, especialment a la demarcació de la Catalunya Central. En general, s'acumularan quantitats poc abundants, tot i que podran ser entre abundants i molt abundants a punts del Pirineu i Prepirineu oriental i, de forma aïllada, a altres punts del sector central del litoral i prelitoral i de la Catalunya Central.
D’altra banda, el pla Procicat per fort onatge es troba en prealerta per la previsió d’onades superiors a 2,5 m dimecres, que començaran al matí a l’Alt Empordà i s’estendrà al Baix Empordà des del migdia i fins a la nit.
Protecció Civil demana extremar les precaucions en la mobilitat i evitar els desplaçaments per les zones on plogui amb intensitat. En aquest sentit, demana no travessar rius, rieres, barrancs ni zones inundables, ni a peu ni amb vehicle, no estacionar en rieres, torrents o punts baixos susceptibles d’inundar-se i evitar acostar-se a lleres de rius i rieres, encara que en aquell moment no plogui.
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