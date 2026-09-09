Alerta al Ripollès i la Garrotxa per pedra grossa, vent de 90 km/h i possibles tornados
Protecció Civil demana evitar les activitats a l’exterior durant les properes hores davant el risc de temps violent
Protecció Civil ha alertat aquest dimecres al matí de la possibilitat de temps violent al Ripollès i la Garrotxa durant les properes hores. L’avís, emès a partir de les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), adverteix que les tempestes poden anar acompanyades de pedra de més de dos centímetres de diàmetre, ratxes de vent superiors als 90 quilòmetres per hora, esclafits i fins i tot tornados.
L’avís afecta també el Berguedà, el Lluçanès i Osona. Davant la possibilitat que es produeixin aquests fenòmens de manera sobtada, Protecció Civil ha demanat a la població que eviti les activitats a l’exterior mentre es mantingui el risc.
El Meteocat considera temps violent els episodis convectius que poden deixar pedra de més de dos centímetres, ratxes superiors als 90 km/h, esclafits o tornados i mànegues. Els avisos d’aquest tipus tenen una vigència de dues hores i es fan quan els sistemes de vigilància meteorològica detecten condicions que poden afavorir fenòmens potencialment perillosos. A més, es tracta d’episodis molt locals, de manera que no necessàriament afecten tots els municipis de les comarques incloses en l’avís.
L’episodi arriba en una jornada marcada per les pluges intenses a Catalunya. Protecció Civil manté activada l’alerta del pla Inuncat davant la previsió de xàfecs, que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa i fortes ratxes de vent.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»
- Conflicte enquistat a Vilablareix per les molèsties produïdes pel cant d’un gall
- De repartir amb carro a tenir 20 supermercats: la història de Novavenda
- Josep Vila: «Si Puigdemont torna com a president d’un partit, l’ANC no l’ha de preparar. No serem la crossa de ningú»
- Un 37% dels passatgers aeris de Girona arriben o marxen des de l’aeroport de Vilobí mentre el 62% utilitzen el Prat
- Els alumnes tornen a les aules, en un dia marcat per l'emoció però també per la indignació de les famílies que surten del Bell-lloc i Les Alzines
- Necrològiques del 8 de setembre de 2026