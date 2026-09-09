Dotze projectes gironins d’innovació en salut protagonitzen una exposició itinerant
La mostra començarà al Trueta i recorrerà fins al desembre hospitals i centres sanitaris de les comarques gironines
Una exposició itinerant acostarà a la ciutadania dotze projectes d’innovació en salut desenvolupats per professionals i equips de recerca de les comarques gironines. La iniciativa, impulsada per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) juntament amb la Xarxa d’Innovació en Salut de les Comarques Gironines (XISCG), començarà aquest setembre a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i recorrerà diferents centres assistencials i acadèmics fins al desembre.
La mostra vol explicar de manera divulgativa com necessitats detectades en la pràctica assistencial es poden convertir en noves tecnologies, eines digitals, dispositius mèdics o enfocaments terapèutics. Els dotze projectes exposats abasten camps com el diagnòstic precoç, la rehabilitació, la salut digital, la nutrició clínica, la salut mental, l’oncologia, la neurologia i les malalties cardiovasculars.
Els visitants podran conèixer aquestes iniciatives a través de plafons instal·lats temporalment als diferents centres. L’objectiu és donar visibilitat a projectes que es troben en fase de desenvolupament i mostrar com la innovació sorgida dels mateixos hospitals i centres de recerca pot acabar tenint una aplicació directa en la prevenció, el diagnòstic, el tractament o la qualitat de vida dels pacients.
Les institucions responsables dels projectes formen part de la Xarxa d’Innovació en Salut de les Comarques Gironines, creada el 2023 i integrada per entitats sanitàries públiques i privades i institucions de recerca biomèdica de la demarcació. La xarxa busca reforçar la col·laboració entre els diferents agents del territori en matèria de recerca, desenvolupament i innovació en salut.
Entre les entitats que han desenvolupat els projectes hi ha el mateix Idibgi, la Fundació Salut Empordà, els Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i l’Institut d’Assistència Sanitària.
Les iniciatives s’han treballat dins del programa GIR-INNOVA, coordinat per l’IDIBGI com a node territorial de la Plataforma ITEMAS i amb el suport de l’Instituto de Salud Carlos III. El programa acompanya professionals sanitaris en el desenvolupament de projectes innovadors, des de la identificació d’una necessitat assistencial fins a la maduració de la proposta i la seva possible transferència al sistema sanitari.
Del Trueta a Blanes, Figueres i Palamós
El recorregut començarà a l’hospital Trueta, on l’exposició es podrà veure del 9 al 15 de setembre. Posteriorment passarà per l’hospital d’Olot, del 17 al 23 de setembre; el CAP de Roses, del 25 al 30; i l’hospital de Figueres, del 2 al 8 d’octubre.
Durant l’octubre també arribarà a l’ABS de Peralada, del 13 al 19, i a l’hospital Santa Caterina, del 21 al 27. Al novembre, la mostra continuarà a l’hospital de Palamós, del 3 al 9, i a les facultats de Medicina i Infermeria de la Universitat de Girona, de l’11 al 17.
El recorregut es completarà a l’hospital de Blanes, del 19 al 25 de novembre; l’Hospital de Calella, entre el 27 de novembre i el 3 de desembre, i la Clínica Bofill, del 10 al 16 de desembre.
Amb la iniciativa, l’IDIBGI i les entitats de la xarxa volen apropar la recerca i la innovació sanitària a la població i mostrar el procés que permet transformar una idea sorgida dels professionals assistencials en una possible solució per millorar l’atenció als pacients.
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