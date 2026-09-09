Endesa construirà una línia elèctrica per enllaçar la Selva i el Gironès
L’operativa comprèn la construcció d’una nova xarxa de mitjana tensió entre Brunyola i Vilobí d’Onyar per connectar infraestructures ja existents
Els treballs suposen una inversió superior als 300.000 euros
Endesa construirà una nova línia de mitjana tensió a 25 kV a una zona rural de Brunyola i Sant Martí Sapresa que permetrà connectar-la amb una altra de ja existent a Vilobí d’Onyar i enllaçar la Selva i el Gironès. Les obres, que tenen una inversió superior als 300.000 euros, beneficiaran gairebé 1.900 clients repartits entre cinc municipis de les dues comarques.
La companyia ha explicat que aquests treballs formen part del denominat Projecte Ter, un pla a dos anys de 2026 a 2027, dotat amb 10 milions d’euros, per a ampliar, reforçar i millorar tecnològicament diferents infraestructures elèctriques a les Guilleries, la Vall d’Hostoles i la Vall del Brugent, i que es va presentar el passat mes de maig al conjunt d’alcaldes de dotze municipis de la Garrotxa, el Gironès i la Selva. Aquest pla preveu, entre d’altres, l’estesa de 31,7 nous quilòmetres de noves línies elèctriques i la reforma de 26 centres de transformació amb l’objectiu d’incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament a 18.695 clients repartits entre les tres comarques.
En aquesta primera fase, l’actuació es centrarà en el terme municipal de Brunyola i Sant Martí Sapresa, on la companyia estendrà una línia elèctrica subterrània de mitjana tensió a 25 kV, de gairebé un quilòmetre i mig de longitud, per un camí als afores de la població. Aquesta nova infraestructura s’enllaçarà amb una altra de ja existent a Sant Dalmai, a Vilobí d’Onyar, tot creant el que tècnicament s’anomena una anella elèctrica, és a dir, que possibilita que, en cas d’incidència, es pugui donar servei als clients afectats de qualsevol de les dues poblacions per vies alternatives.
Endesa afirma que això repercuteix no només en una reducció del temps de reposició del subministrament, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessari cap interrupció del servei. Igualment, es reformaran dos centres de transformació, a banda i banda de l’enllaç.
Tot i que les obres es duran a terme en un únic municipi, a l’ampliar aquesta malla elèctrica l’actuació repercutirà no només a Vilobí d’Onyar, sinó també a Anglès, a la mateixa comarca de la Selva, i a Aiguaviva i a Bescanó, al Gironès.
El Projecte Ter té previst la construcció de dotze noves infraestructures elèctriques de mitjana tensió en un entorn de gran complexitat orogràfica i forestal, especialment el de les Guilleries. Els treballs es duran a terme als municipis d’Amer, Brunyola i Sant Martí Sapresa, la Cellera de Ter, Osor, Sant Hilari Sacalm i Susqueda (Selva), Bescanó i Sant Julià del Llor i Bonmatí (Gironès), i Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau (Garrotxa), tot i que elèctricament també se’n beneficiaran els d’Anglès i les Planes d’Hostoles.
Aquests treballs s’emmarquen dins del pla d’inversió d’Endesa a la demarcació de Girona destinat a mesures de renovació, automatització, ampliació i millora de les xarxes de distribució elèctrica, amb l’objectiu de disposar d’una xarxa elèctrica més robusta, moderna i preparada no només per a donar servei al creixement vegetatiu dels municipis de les Guilleries, la Vall d’Hostoles i la Vall del Brugent, sinó atendre eventuals puntes de consum o nous subministraments que hi pugui haver en un futur.
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