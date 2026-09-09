Festa Major de Sant Joan de les Abadesses: Ball dels Pabordes i correfoc de les Diabladesses
Sant Joan de les Abadesses organitza més de quaranta activitats entre el 10 i el 15 de setembre amb el passeig Comte Guifré com a escenari principal per la reforma de l'edifici Blanxart
Sant Joan de les Abadesses celebrarà del 10 al 15 de setembre la Festa Major 2026, amb més de quaranta activitats repartides per diferents espais de la vila. La programació combinarà actes tradicionals amb concerts, espectacles, propostes infantils i activitats esportives.
Un dels principals actes serà el Ball dels Pabordes, que se celebrarà diumenge 13 i dilluns 14 de setembre al passeig Comte Guifré. El ball tradicional del municipi ripollenc és considerat Element Festiu Patrimonial d'Interès Nacional. També hi haurà diverses activitats vinculades a la cultura popular, com les sardanes, el correfoc i la cercavila de gegants.
Enguany, la festa estarà marcada per la redistribució d’espais provocada per l’estat de conservació de l’edifici Blanxart, que impedeix utilitzar la plaça Major com a escenari principal. El passeig Comte Guifré assumirà bona part dels actes que habitualment es feien a la plaça.
La Festa Major arrencarà dijous 10 amb la Fira Músics i acabarà dimarts 15 amb els focs artificials.
Programa, dia per dia
- Dijous 10: Fira Músics, amb les actuacions de Metal Busters, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, Robot Robert, Pau i Tura Sala.
- Divendres 11: Ofrena floral a la corona del comte Guifré, torneig d’escacs, representació teatral de Tu sí? Doncs jo també, Entrevoltes 2026 amb concerts de Grup de Ties, Groggy Rude, FADES, La banda del coche rojo i DJ Tete, i correfoc de les Diabladesses de Sant Joan amb Batutaga, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya.
- Dissabte 12: Trobada i cercavila de gegants, portes obertes al Molí Petit, partits de futbol, activitats infantils, Passant de Festa Major, audició de sardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell i serenates al campanar. A la nit, actuacions de Versión Imposible, La Nit del Canet i DJ Capde.
- Diumenge 13: Actes de la solemnitat del Santíssim Misteri, Sardana d’Honor amb la Cobla La Flama de Farners, audicions de sardanes i Ball dels Pabordes, que presidirà el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper.
- Dilluns 14: Audicions amb les cobles Montgrins i La Principal del Llobregat, Concert de Festa Major i una nova representació del Ball dels Pabordes, presidida per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart. La jornada continuarà amb la Sant Joanada, els balls al Pavelló Municipal d’Esports, la Diana Florejada i el Ball del Pijama.
- Dimarts 15: Dinar popular i audició de sardanes a la font del Covilar, festa Holi i d’escuma, la Bogeria amb la Xaranga Damm-er, Sardana Llarga al passeig Comte Guifré i, a les 21.30 h, focs artificials.
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