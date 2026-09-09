El grup pioner contra el suïcidi a Girona: «Les persones descobreixen que no estan soles»
L’espai, iniciat a finals de 2024 al Centre de Salut Mental d’Adults de la Selva Interior ja ha atès disset persones i reforça la formació dels professionals d'atenció primària per detectar precoçment conductes de risc
El Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA) Selva Interior, de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), consolida el seu Grup de Prevenció de la Conducta Suïcida i Acompanyament al Dol de persones que han perdut algú per mort per suïcidi, una iniciativa pionera al territori que, des de la seva posada en funcionament, ha donat suport a 17 persones.
Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, l’IAS vol posar en relleu la importància de continuar trencant l'estigma que envolta el suïcidi i promoure recursos que ofereixin suport tant a les persones amb ideació o temptativa suïcida com a aquelles que afronten el dol per la pèrdua per suïcidi d'un ésser estimat.
El grup ofereix un espai terapèutic "segur, confidencial i respectuós", conduït per professionals especialitzats en salut mental. Les sessions, que es duen a terme cada quinze dies, permeten als participants compartir experiències, emocions i estratègies d'afrontament en un entorn de confiança.
Una de les principals fortaleses d'aquest tipus d'intervenció és el treball grupal. Compartir el procés amb altres persones que han viscut situacions similars genera un efecte mirall, que ajuda a identificar aspectes propis i oportunitats de canvi a través d’aquest efecte i on els participants se senten compresos, menys sols i no jutjats. Aquesta identificació amb les experiències dels altres afavoreix la validació emocional, reforça els vincles i contribueix a recuperar l'esperança i la confiança en el procés de recuperació.
L'experiència clínica demostra que les sessions grupals esdevenen un complement de valor al tractament individual, ja que faciliten la creació d'una xarxa de suport, fomenten l'aprenentatge compartit i contribueixen a reduir el sentiment d'aïllament que sovint acompanya les persones en situació de vulnerabilitat emocional. A més, promou el canvi des d’una perspectiva terapèutica.
Paper del grup com a espai compartit
En paraules de les professionals responsables del grup, “parlar del suïcidi de manera responsable és la forma més adient per prevenir i disminuir les morts per suïcidi”. En aquest sentit, posen en valor especialment el paper del grup com a espai compartit: “Les sessions grupals ofereixen un espai on les persones descobreixen que no estan soles, es reconeixen en les vivències dels altres i troben eines per continuar endavant”.
Precisament, aquest reconeixement en l’experiència de l’altre és un dels aspectes clau de la intervenció. “La sensació de comprensió, d’acollida i de suport mutu és un dels elements terapèutics més potents del grup”, expliquen. Un suport que, afegeixen, “contribueix a reduir l’aïllament que sovint acompanya el patiment emocional”.
El grup està conduït per la psicòloga Àngels Déu i la treballadora social Patrícia Segura, i la via d'accés es realitza mitjançant la derivació d’algun dels companys de l’equip del CSMA.
Formació als professionals d'atenció primària
La prevenció del suïcidi va més enllà de l'atenció especialitzada. Per aquest motiu, els professionals del CSMA Selva Interior també desenvolupen una tasca continuada de formació i sensibilització als equips d'atenció primària de la seva àrea d'influència.
Aquestes sessions formatives tenen l'objectiu de proporcionar eines als professionals per identificar de manera precoç els senyals d'alerta, valorar adequadament el risc, millorar l'abordatge de les persones amb indicis d'ideació o conducta suïcida i reforçar la coordinació entre l'atenció primària i els serveis de salut mental.
Els equips d'atenció primària de salut són, en moltes ocasions, la primera porta d'entrada al sistema sanitari per a persones que travessen un moment de gran vulnerabilitat. Per això, dotar a aquests professionals dels coneixements, dels recursos i les eines necessàries per detectar i abordar la ideació de suïcidi pot ajudar a millorar l’estat de salut del pacient. Per tant, la detecció precoç és una peça clau en la prevenció del suïcidi.
Amb iniciatives com aquest grup terapèutic i les accions formatives dirigides als professionals, l'Institut d'Assistència Sanitària reafirma el seu compromís amb una atenció integral a la salut mental, basada en la prevenció, l'acompanyament i el treball en xarxa.
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