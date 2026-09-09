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Les tempestes deixen una vintena d'incidències a la Garrotxa i el Ripollès

El front ha deixat acumulacions de 50 litres a Sant Joan de les Abadesses

Els Bombers, retirant un arbre a Olot després de les tempestes.

Els Bombers, retirant un arbre a Olot després de les tempestes. / Bombers de la Generalitat

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Redacció

Redacció

Olot

Els Bombers de la Generalitat han atès aquest dimecres al matí, fins a la una del migdia, una vintena d’avisos relacionats amb els efectes de les tempestes.

Entre les incidències més destacades hi ha una actuació a Ripoll, on s’ha produït una inundació al terrat d’un forn de pa, tot i que sense afectacions destacables. També s’han registrat arbres caiguts i altres elements afectats pel temporal.

Entre Olot i Sant Joan les Fonts, els Bombers han atès també diversos avisos d’aquesta mena, fins a sumar una vintena d’actuacions durant el matí.

Les tempestes han deixat de moment 50 litres a Sant Joan de les Abadesses. A Olot, se n'han acumulat 34. La resta de registres ja es troben per sota dels 30 litres. A la zona de Catalunya on es preveia més intensitat de pluja s’han recollit 21 litres, en aquet cas a Cunit, al Baix Penedès.

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En aquesta zona, el Meteocat ha rebaixat a nivell taronja (4 de 6) l’avís per intensitat de pluja en 30 minuts i més tard s'han aixecat les restriccions de mobilitat. Aquesta tarda encara es poden superar els 40 litres en mitja hora entre les 12 i les 18 hores al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona, Moianès i Bages.

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