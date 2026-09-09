Parlon avala Sílvia Catà al capdavant dels Mossos: «És la persona adequada»
La consellera destaca que la fins ara cap del cos a Girona «sap treballar en equip», «li agrada escoltar» i és «humil»
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha presentat aquest dimecres Sílvia Catà com la nova comissària en cap dels Mossos d’Esquadra i ha defensat que, tant per la seva trajectòria com per les seves capacitats, és «la persona adequada» per assumir la màxima responsabilitat operativa de la policia catalana. La fins ara responsable de la Regió Policial de Girona substituirà Miquel Esquius, que ha decidit jubilar-se, i es convertirà en la primera dona que dirigeix els Mossos d’Esquadra.
Parlon ha destacat especialment la manera de treballar de Catà i algunes de les qualitats que considera necessàries per assumir el comandament del cos. «Sap treballar en equip», «li agrada escoltar» i és «humil», ha remarcat la consellera durant la roda de premsa en què s’han fet públics els canvis a la cúpula policial.
El nomenament de Sílvia Catà té també una dimensió històrica. Mai fins ara una dona havia ocupat el càrrec de comissària en cap dels Mossos, una circumstància que Parlon ha reconegut que té «rellevància simbòlica». La consellera, però, ha vinculat l’elecció sobretot a la trajectòria professional i les capacitats de la fins ara màxima responsable policial de les comarques gironines.
Catà culmina així una carrera de gairebé tres dècades dins dels Mossos d’Esquadra i fa el salt des del comandament de la Regió Policial de Girona a la prefectura del conjunt del cos. Des del 2023 era la màxima responsable dels Mossos a les comarques gironines, càrrec que va assumir després de substituir Josep Milan.
Més dones als llocs de comandament
Parlon ha emmarcat el nomenament també en l’aposta del Departament d’Interior per avançar en la feminització dels Mossos d’Esquadra. La consellera ha assenyalat que en les darreres promocions del cos la proporció de dones ja supera el 40% i ha defensat que aquest increment també s’ha de reflectir en l’estructura de comandament.
«Això també s’ha de traslladar als comandaments i als llocs de comandament», ha sostingut Parlon. L’arribada de Catà a la prefectura representa, en aquest sentit, el pas més simbòlic fins ara d’aquest procés, en situar per primera vegada una dona al màxim nivell operatiu del cos.
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