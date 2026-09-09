El programa CaixaProinfància acompanya prop de 450 famílies en situació de vulnerabilitat a Girona
Amb l’inici del curs 2026-2027, la Fundació ”la Caixa” acompanya més de 700 infants i adolescents oferint suport socioeducatiu i ajuts per afavorir la igualtat d’oportunitats des de la infància
CaixaProinfància acompanya durant el curs escolar infants i adolescents de prop de 450 famílies en situació de vulnerabilitat a Girona. El programa ofereix suport educatiu, atenció psicològica i logopèdica, activitats d’oci i temps lliure, i tallers familiars, a més d’ajuts per cobrir necessitats bàsiques, com l’alimentació i la higiene infantil, material escolar i productes específics, com ulleres i audiòfons.
A més, amb motiu de l’inici del curs, aquest suport es reforça amb el lliurament de lots de material escolar adaptats a les diferents etapes educatives per contribuir a alleujar la despesa de les famílies i facilitar la tornada a les aules. Cada lot inclou una motxilla i el material bàsic corresponent a l’edat de cada menor. "Volem que tots els infants puguin començar el curs amb els recursos i l’acompanyament que necessiten per aprendre i desenvolupar-se. Aquest suport des de la infància és clau per trencar el cercle de la pobresa i generar més oportunitats de futur", ha assenyalat Marc Simón, el subdirector General social de la Fundació.
A tot Espanya, el programa acompanya prop de 67.000 nens, nenes i adolescents en situació de vulnerabilitat a través d’una xarxa de 475 entitats socials que treballen juntament amb centres educatius i administracions públiques per adaptar la intervenció a les necessitats de cada família.
Trencar el cicle de la pobresa mitjançant l’educació
Segons la Fundació, a Espanya, un de cada tres infants creix en situació de risc de pobresa o exclusió social. En aquest context, el programa presta una atenció especial als factors que poden condicionar el desenvolupament dels menors, com les dificultats d’aprenentatge, el malestar emocional o les mancances materials. L’objectiu és que les circumstàncies econòmiques no limitin les oportunitats educatives ni el desenvolupament personal dels infants.
Els resultats reflecteixen l’impacte d’aquest acompanyament. El 84,7 % dels participants de CaixaProinfància obtenen el títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), 2,6 punts per sobre de la mitjana nacional.
Actualment, CaixaProinfància és present a totes les comunitats autònomes i també a les dues ciutats autònomes. Actua en 155 municipis i té un pressupost anual de prop de 82 milions d’euros. Des que es va posar en funcionament el 2007, CaixaProinfància ha acompanyat més de 400.000 infants i adolescents en situació de vulnerabilitat arreu d’Espanya.
La Fundació ”la Caixa” impulsa, a més, altres iniciatives dirigides a reduir les desigualtats des de la infància, com les Convocatòries de Projectes Socials o la convocatòria Més Infància, cofinançada amb el Fons Social Europeu. El 2026, l’entitat haurà destinat més de 700 milions d’euros a programes de transformació social.
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