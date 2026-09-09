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El Ripollès exigeix inversions en xarxa elèctrica, telefonia i fibra

Demanen implicació a la Generalitat, l’Estat i les companyies elèctriques i telefòniques

Instal·lació elèctrica a la muntanya del Calvari, a Ripoll.

Instal·lació elèctrica a la muntanya del Calvari, a Ripoll. / Jordi Remolins

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Jordi Remolins

Jordi Remolins

Ripoll

Els alcaldes del Ripollès van aprovar dimarts dues mocions demanant mesures per millorar les inversions en la xarxa elèctrica, els serveis de telefonia mòbil i la fibra òptica. Les deficiències contínues que en els últims anys han afectat la comarca, i sobretot a poblacions petites han impulsat a aquesta mesura de pressió que es va prendre en l’últim Consell d’Alcaldes. La seva presidenta, la campellenca Judit Cornellà, lamenta que les disfuncions actuals creen “una situació insostenible per empreses i serveis essencials”.

Una de les dues mocions demana que la direcció general d’Energia de la Generalitat de Catalunya impulsi una inspecció de les línies i instal·lacions elèctriques del Ripollès, davant el dubte que les distribuïdores elèctriques estiguin complint amb les seves obligacions de manteniment, conservació i neteja de vegetació, que de retruc afecten la qualitat del subministrament i amplien la possibilitat d’incendis forestals. Alhora vol que es prenguin mesures correctores i sancionadores en cas que la direcció general de Boscos i Gestió del Medi hi detecti deficiències.

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En la segona moció, dirigida al Ministeri de l’Estat espanyol per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, sol·licita que s’aclareixi l’origen de les anomalies en el servei de la fibra òptica i la telefonia mòbil. Les demandes s’amplien a les companyies per tal que reparin les deficiències actuals, facin un pla corrector calendaritzat i rendeixin comptes de les seves actuacions.

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