Sílvia Catà, cap dels Mossos d'Esquadra a Girona, dirigirà el cos policial a Catalunya
La comissària es convertirà en la primera dona que dirigeixi la policia catalana
La cap dels Mossos d'Esquadra a la Regió Policial de Girona, Sílvia Catà, assumirà el comandament de la policia catalana en substitució de Miquel Esquius, que arriba al final de la seva etapa al capdavant del cos per jubilació. El nom de la comissària gironina havia entrat amb força en les travesses per a la remodelació de la cúpula dels Mossos, segons havia avançat El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.
Les apostes se centraven especialment en dues dones: Sílvia Catà, que dirigeix els Mossos a les comarques gironines des del 2023, i Montserrat Estruch, actual responsable de la Regió Policial Metropolitana Barcelona. Catà finalment ha estat l'elegida i per primera vegada una dona se situarà al capdavant dels Mossos d'Esquadra. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ja va evitar a finals d'agost descartar aquesta possibilitat quan va ser preguntada explícitament sobre si preferia que el relleu d'Esquius l'assumís una dona, en una entrevista el 22 d'agost a EFE.
El relleu, de fet, ja estava previst. Parlon va explicar que els Mossos afrontarien després de l'estiu el canvi de comissari en cap per la jubilació d'Esquius i va remarcar que la voluntat era efectuar-lo amb «naturalitat» i donar estabilitat a una policia que des del 2017 ha encadenat nombrosos canvis al capdavant. Esquius havia tornat a assumir la prefectura l'agost del 2024, després del cessament d'Eduard Sallent.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha convocat aquest dimecres al matí la prefectura per comunicar els canvis que es produiran en l’organigrama.
De Blanes a dirigir tota la regió de Girona
Catà compta amb una trajectòria de gairebé tres dècades dins del cos. Va ingressar a l'Escola de Policia el 1997, com a membre de l'onzena promoció, i va sortir-ne l'any següent. Precisament va iniciar la carrera professional a les comarques gironines: la seva primera destinació com a agent en pràctiques va ser la comissaria de Blanes i posteriorment va treballar a l'Àrea Bàsica Policial de Girona.
Després d'anys de carrera sobretot a l'àrea metropolitana, va tornar a Girona un quart de segle més tard per assumir la màxima responsabilitat policial de la demarcació. El nomenament es va anunciar el juny del 2023, quan va substituir Josep Milan, que passava a segona activitat. Fins aleshores Catà era sotscap de la Regió Policial Metropolitana Barcelona.
La comissària és llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la UAB i al llarg de la seva carrera ha treballat a les regions policials de Girona, Metropolitana Nord i Metropolitana Barcelona, així com als serveis centrals del cos. Entre altres responsabilitats, ha estat cap de l'ABP de Mollet del Vallès, coordinadora regional de Seguretat Ciutadana a Barcelona i sotscap de la regió de la capital catalana. Va ascendir a comissària a finals del 2022, en una promoció en què quatre de les sis noves places de comissari van recaure en dones.
Des que va assumir el comandament a Girona, Catà ha situat entre les seves prioritats la proximitat amb la ciutadania, la protecció dels col·lectius vulnerables i la lluita contra les formes de delinqüència que més impacte tenen a la demarcació. En una de les seves primeres entrevistes a Diari de Girona com a responsable regional ja defensava que la percepció dels ciutadans havia de ser un dels indicadors de la seguretat, més enllà de les estadístiques.
El crim organitzat, un dels grans reptes a Girona
Una de les qüestions en què Catà ha posat més èmfasi durant els últims anys és el crim organitzat vinculat al cultiu i tràfic de marihuana. En el Dia de les Esquadres de la Regió Policial de Girona d'aquest 2026, la comissària va advertir que les organitzacions dedicades a aquesta activitat representen un dels principals problemes de seguretat del territori i va anunciar que els Mossos n'intensificarien la pressió policial.
Catà va alertar especialment de la presència d'armes de foc en plantacions de marihuana i ha defensat que la resposta no es pot limitar a desmantellar els cultius, sinó que ha d'anar dirigida contra les organitzacions que hi ha al darrere. També va situar entre els reptes de la regió la multireincidència i l'augment estacional de la delinqüència als municipis turístics de la Costa Brava.
La decisió sobre el nou comandament arriba, a més, en plena remodelació de la direcció dels Mossos i després que l director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, hagi presentat la dimissió.
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