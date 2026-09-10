Diada 2026: Consulta el programa i actes de l’Onze de Setembre als principals municipis gironins
Els actes de la Diada Nacional de Catalunya a les comarques gironines integren la cultura popular i el record històric amb una agenda que s'estén per tot el territori
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Els municipis gironins es preparen per celebrar aquest divendres, 11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya amb una programació que combina actes institucionals, cultura popular, música i mobilitzacions. En alguns casos, però, les activitats començaran ja aquest dijous, coincidint amb la vigília de la Diada, amb actes com la Marxa de Torxes. Aquest és el programa dels principals municipis de les comarques gironines per a l’Onze de Setembre:
Girona
10 de setembre
- 19:30h: Acte de record de la primera Diada Nacional de Catalunya després del franquisme, 50 anys després.
- 22:30h: Marxa de Torxes pel Barri Vell, amb inici a les escales de Catedral i un concert previ de Sergi Carbonell a les 21:30h. Ambientació a càrrec de la Fal·lera Gironina i els Diables de l'Onyar.
11 de setembre
- 11:00h: Acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya unitari de l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat a Girona a Plaça Catalunya.
- 12:00h: L'Onze a les Dotze, acte unitari organitzat per l'ADAC, l'Ateneu 24 de Juny i El Forn, amb actuació musical de Folk i Cendra, i cants patriòtics amb la Coral de l'ADAC a la Plaça del Vi.
- 17:14h: Mobilització de la Diada, amb sortida a Plaça Catalunya.
- 18:30h: Concert de la Cobla Ciutat de Girona a la plaça del Vi.
- 19:15h: Concert d'Akoblats a La Copa.
Figueres
10 de setembre
- 19:30h: La vigília de la Diada Nacional. Glosa a càrrec de Cor de Carxofa a la Plaça de l’Església de Sant Pere.
11 de setembre
- 10:00h: Ofrena floral al monument als Drets dels Pobles, a la Plaça de l'Escorxador. Hi actuarà la Coral Polifònica Figueres.
- 18:30h: Ballada de sardanes per a commemorar la Diada Nacional de Catalunya amb la cobla La Principal d’Olot, a la Rambla.
Lloret de Mar
11 de setembre
- 10:00h: Tradicional Trobada de Puntaires d'arreu de Catalunya fins les 13:00h al passeig Verdaguer.
- 11:30h: Tastets de cultura, ball dels gegants indians Capità Parera i Blanca Aurora i actuacions musicals de la coral Unió Lloretenca a la plaça de la Vila.
- 12:00h: Acte institucional de la Diada, amb la ofrena floral.
Blanes
10 de setembre
- 21:30h: Baixada musical des de l'esplanada del Jardí Botànic fins l'edifici consistorial, on es farà el repartiment de torxes.
- 22:30h: Marxa de Torxes per diversos carrers del nucli històric fins arribar davant el Monument a Lluís Companys.
11 de setembre
- 10:00h: Hissada de la Senyera des del balcó principal de l'Ajuntament.
- 10:30h: Ofrena Floral Institucional davant el Monument a Lluís Companys, prop de la Roca de Sa Palomera.
- 20:00h: Audició de sardanes de la Cobla La Flama de Farners al Banc dels Musics.
Olot
11 de setembre
- 10:00h: Visita a l'exposició "Història de Catalunya amb Playmobil" a un local del carrer Pare Antoni Soler.
- 11:00h: Acte Central de la Diada a Olot, amb audició de sardanes amb la Cobla la Principal d’Olot i el Ball d'Homenatge a càrrec de l'Esbart d'Olot - El Til·ler a l'Hospici.
- 12:00h: Ballada de sardanes amb la Cobla la Principal d’Olot.
Salt
10 de setembre
- 20:30h: Marxa de Torxes, amb sortida a la plaça Llibertat fins a la plaça 1 d'Octubre.
11 de setembre
- 11:00h: Acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a la plaça Lluís Companys, amb actuacions de la coral Tribana, i havaneres del grup Norai.
Palafrugell
11 de setembre
- 10:00h: Dansa tradicional a càrrec de l'Esbart Fontcoberta de Banyoles i de l’Esbart Mestre Sirés de Palafrugell a la Plaça Nova.
- 11:30h: Cercavila dels Gegants de Palafrugell.
- 11:50h: Parlament institucional i hissada de la senyera als Jardins de Can Bech, amb una audició de sardanes amb la Cobla Cervianenca posterior.
Sant Feliu de Guíxols
11 de setembre
- 10:00h: Ofrena floral al bust del president Josep Irla a la Rambla de la Generalitat.
- 10:00h a 12:00h: Jornada de portes obertes per contemplar la Senyera de Rafael Patxot a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
- 11:00h: Lectura del manifest i hissada de la senyera, amb la Coral Cypsella, a l'Arc de Sant Benet.
- 13:00h: Ofrena floral a la tomba del president Josep Irla, amb l'assistència de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i interpretació de l'Orquestra de Cambra de l'Escola Municipal de Música de Sant Feliu de Guíxols.
Banyoles
10 de setembre
- 19:00h: Acte institucional comarcal. Ofrena floral per part dels alcaldes del Pla de l’Estany amb l'actuació de la coral Veus de l’Estany, davant de l’escultura Catalan Power a la plaça Major.
Roses
11 de setembre
- 19:00h: Lectura del manifest de la Diada Nacional de Catalunya i sardanes amb la Cobla Principal del Rosselló a la plaça de les Botxes.
- 20:00h: Botifarrada solidària en benefici de l’ Associació FADIR a la mateixa plaça de les Botxes.
Palamós
10 de setembre
- 20:00h: Espectacle musical ‘Coi dansem’ a càrrec de l’agrupació Els Montgrons, membres de l’esbart el Marboleny i Joaquim Ruyra, a l’escenari fix del passeig del Mar.
11 de setembre
- 11:30h: Ball de gegants a càrrec de la Colla Gegantera i Grallers de Palamós a la plaça Catalunya, seguit per una coral conjunta amb més de trenta cantaires palamosins.
- 12:30h: (aproximadament): Hissada de bandera i ofrena floral al monument dedicat al poema “Les Tombes Flamejants” de Ventura Gassol, situat a la mateixa plaça Catalunya.
- 18:00h: Bingo musical català, organitzat per la colla de carnaval Les Braves i amb premis de temàtica catalana, a la plaça Catalunya.
- 19:00h: Ballada de sardanes organitzada per l’Agrupació Sardanista Costa Brava i que anirà a càrrec de la Cobla Bisbal Jove a l’escenari fix del passeig del Mar.
Santa Coloma de Farners
10 de setembre
- 20:30h: Botifarrada popular, amb la col·laboració de la Carnisseria Vendrell, a la plaça Farners.
- 21:45h: Lectura del Manifest unitari de les entitats, amb un concert final de "Glosa Gironina", a la mateixa plaça Farners.
11 de setembre
- 11:00h: Benvinguda institucional, interpretació musical de l'EMM Josep Carbó, ballada de sardanes i cant coral amb la lectura del manifest, a la plaça Bisbe Gotmar.
Castell-Platja d'Aro i S'Agaró
11 de setembre
- 11:00h: Ofrena floral al bust de Lluís Companys i actuacions musicals a càrrec de la Coral de la Vall d’Aro i La Nostra Estimada Banda a la plaça Lluís Companys de Castell d'Aro.
Torroella de Montgrí
11 de setembre
- 11:00h: A l'Estartit, hissada de bandera i concert de cant coral amb les Veus de l'Estartit a la plaça dels Beatles.
- 12:00h: Lectura del manifest en motiu de la Diada Nacional de Catalunya, amb interpretació del Cor Anselm Viola a la plaça de la Vila.
- 18:00h: Audició de sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí a la plaça d'Espanya.
- 20:30h: Sopar del Recer, i tot seguit ball amb "Love me tender".
Calonge i Sant Antoni
10 de setembre
- 20:00h: Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona a la plaça Catalunya de Sant Antoni.
11 de setembre
- 10:30h: Acte institucional i ofrena floral al monument de Pau Casals, al pati d'armes del castell, a Calonge.
Castelló d'Empúries
10 de setembre
- 21:00h: Concentració de la marxa de torxes, amb inici davant de la Casa Gran a les 21:30
11 de setembre
- 10:00h: Lectura del Manifest i cant a càrrec de la Coral Castellonina a la plaça dels Homes, amb posterior mitja audició de sardanes amb la cobla Sol de Banyuls i esmorzar popular.
- 14:45h: Sortida a la manifestació de l’ANC a Girona, davant de l'Hotel Empòrium.
La Bisbal d'Empordà
10 de setembre
- 20:30h: Marxa de torxes pel nucli antic de la Bisbal d'Empordà, des de la Plaça del Castell acompanyats de la percussió i les gralles dels Dracs fins a la plaça de la Llibertat.
11 de setembre
- 18:00h: Acte institucional a la Sala de Plens, amb un recital de música catalana a càrrec de David Granato, al piano, i Mar Serrinyà, a la veu.
Cassà de la Selva
10 de setembre
- 19:00h: Acte institucional amb l’acompanyament musical del grup Folk i Cendra al Pati de Can Trinxeria.
- 20:00h: Cantada d’havaneres a càrrec del grup Cabotatge a la plaça de la Coma.
11 de setembre
- 11:30h: Acte d’homenatge a Josep Dalmàs, amb una ofrena floral i el lliurament del 22è Premi Josep Dalmàs, a la plaça de Josep Pla, davant de l'Institut de Cassà.
Ripoll
11 de setembre
- 10:30h: Acte institucional amb acompanyament musical d’Abril Lorenzo al Monestir de Santa Maria.
- En acabar el primer acte: Ballada dels Gegants de Ripoll i audició de Sardanes amb la cobla Tres Vents a la plaça abat Oliba i la plaça de l’Ajuntament.
- 14:30h: Dinar Popular de la Diada a l’església de Sant Pere.
L'Escala
11 de setembre
- 11:30h: Acte institucional amb un recital amb el Cor Indika, dirigit per Ernest Oller, a la plaça de l'Ajuntament.
- 11:00h a 20:00h: Jornada de portes obertes a Empúries, amb possibilitat de visitar gratuïtament el jaciment.
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