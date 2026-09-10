Mor Cristóbal Colón, fundador de La Fageda
El psicòleg, nascut a Zuera el 1949, va impulsar el 1982 a la Garrotxa una cooperativa que avui ocupa més de 500 persones i que ha esdevingut un referent de l’economia social a Catalunya
Cristóbal Colón Palací, fundador de La Fageda, ha mort aquest dijous. Psicòleg de formació i especialitzat en laborteràpia, Colón va dedicar bona part de la seva trajectòria a defensar el treball com una eina capaç de retornar dignitat a persones amb discapacitat intel·lectual i malalties mentals. Aquesta convicció va cristal·litzar l’any 1982 amb la creació de La Fageda, a la Garrotxa, al costat de la seva dona, Carme Jordá.
El projecte va néixer amb una quinzena de treballadors i, més de quaranta anys després, dona feina a més de 500 persones. El creixement de La Fageda no va fer canviar, però, la idea que Colón havia situat en l’origen de la cooperativa: oferir un “treball real” a persones que, segons havia explicat, als hospitals psiquiàtrics es limitaven sovint a fer “manualitats”.
Nascut a Zuera, a Saragossa, el 1949, Colón es va llicenciar en psicologia clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant la seva formació es va especialitzar en laborteràpia i, posteriorment, va treballar durant anys en hospitals psiquiàtrics. Aquella experiència va acabar sent determinant en la seva trajectòria professional i personal.
Amb el temps, va arribar a la conclusió que calia anar més enllà dels centres psiquiàtrics i crear una empresa fora d’aquell entorn. La seva idea era que el treball podia tenir un paper central en el tractament i la rehabilitació de persones amb malalties mentals i, sobretot, que podia ajudar-les a “recuperar la dignitat”.
Aquesta va ser la base sobre la qual es va construir La Fageda. El mateix Colón recordava els inicis amb una expressió que reflectia el caràcter poc convencional de la iniciativa: “un projecte de bojos amb aventurers assenyats”. També explicava que els impulsors compartien “l’única determinació de no tornar al manicomi”.
Aquella petita iniciativa nascuda el 1982 a la Garrotxa va anar creixent progressivament fins a convertir-se en una organització de més de 500 persones. La dimensió assolida per La Fageda no va fer perdre de vista, segons defensava el seu fundador, la raó de ser original del projecte.
Colón insistia que l’èxit empresarial no podia mesurar-se únicament en termes econòmics. L’octubre del 2025 ho va tornar a expressar amb claredat durant l’acte en què va rebre el Reconeixement a la Personalitat que concedeix anualment la patronal vallesana Cecot.
En aquella intervenció va assegurar que l’èxit de La Fageda no es podia reduir als beneficis econòmics ni a la quota de mercat. Davant del teixit empresarial, va reivindicar una altra manera de valorar els projectes i va fer una crida a “mirar més enllà del compte de resultats”.
Era una reflexió que connectava directament amb el plantejament que havia guiat La Fageda des de la seva fundació. Colón entenia que l’activitat laboral havia de tenir una funció que anés més enllà de la producció i que, en el cas de les persones amb discapacitat, podia contribuir de manera decisiva a recuperar la dignitat.
La seva trajectòria va rebre diversos reconeixements al llarg dels anys. El 2009 va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi i, un any després, el 2010, va rebre el Premi Memorial Lluís Companys de la Fundació Josep Irla.
Un altre dels homenatges més destacats va arribar el març del 2024, quan va rebre la Medalla de la Ciutat d’Olot, la màxima distinció que concedeix l’Ajuntament, en reconeixement a la seva trajectòria i a la seva tasca al capdavant d’aquest projecte social i empresarial.
Durant l’acte, l’economista Oriol Amat va destacar que Colón i La Fageda representaven la demostració que les empreses poden ser forces de canvi positiu i combinar la generació de valor econòmic amb el compromís social i mediambiental. L’aleshores alcalde d’Olot, Josep Berga, també va subratllar que el seu lideratge havia permès impulsar «un projecte inspirador que ha contribuït a situar Olot i la Garrotxa en el mapa».
Al juny d'aquell mateix any, la Universitat de Girona el va investir doctor honoris causa. En aquell acte, el rector de la UdG va afirmar que, amb la incorporació de Colón, la universitat afegia “la intel·ligència emocional” al seu claustre. El reconeixement de la universitat gironina arribava després de dècades de dedicació a un projecte que havia començat amb una estructura molt modesta i que amb el pas dels anys havia multiplicat la seva dimensió.
La Fageda ocupa actualment més de 500 persones, una xifra que contrasta amb aquella quinzena inicial amb què es va posar en marxa el projecte el 1982. Malgrat aquesta evolució, el discurs de Colón va continuar posant l’accent en el mateix principi que havia motivat la creació de la cooperativa: la necessitat d’oferir oportunitats laborals reals a persones amb discapacitat.
La mort del fundador de La Fageda ha generat diverses reaccions institucionals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat el decés a través d’una publicació a la xarxa social X.
Illa ha destacat que Colón “va demostrar que la inclusió i la dignitat també es construeixen creant oportunitats” i ha remarcat l’impacte del projecte impulsat pel psicòleg.
El president de la Generalitat també ha afirmat que La Fageda “ha transformat moltes vides i s’ha convertit en un referent de l’economia social a Catalunya”. Finalment, ha traslladat el condol a la família i les amistats de Colón, així com al conjunt de l’equip de la cooperativa.
A les mostres de condol també s’hi ha afegit el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat Colón com una figura vinculada a un projecte construït sobre valors socials i humans.
En una publicació a la xarxa social X, Rull ha afirmat: “Ens ha deixat Cristóbal Colón, fundador de La Fageda. Una persona extraordinària i un llegat molt valuós en forma d'un projecte amarat dels millors valors: humanisme, dignitat i esperança.”
El president del Parlament també ha traslladat “el meu més sincer condol a la família i a totes les persones que formen part de La Fageda”.
També el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat ha expressat el condol per la mort de Cristóbal Colón, a qui ha definit com “una figura clau de l’economia social a Catalunya”.
En el seu missatge, el Departament ha destacat “el seu compromís amb les persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental”, així com la seva aposta pel treball “com a eina d’inclusió i dignitat”. També ha remarcat que aquesta trajectòria ha deixat “una empremta profunda i un llegat que perdurarà en el temps”.
Les mostres de condol es van succeint al llarg de la tarda de diferents àmbits institucionals, socials i empresarials, en reconeixement a la trajectòria de Cristóbal Colón i al llegat que deixa a través de La Fageda.
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