El Pla de l’Estany commemora la vigília de la Diada amb la tradicional ofrena floral a Banyoles
L’acte institucional comarcal ha reunit alcaldes, representants del Consell Comarcal i regidors de l’Ajuntament de Banyoles davant l’escultura Catalan Power
Banyoles ha acollit aquest dijous al vespre el tradicional acte institucional del Pla de l’Estany amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, que a la comarca se celebra habitualment la vigília de l’Onze de Setembre. La commemoració s’ha fet davant l’escultura Catalan Power, amb una ofrena floral protagonitzada pels representants municipals i comarcals.
Entre els assistents hi havia Miquel Noguer, alcalde de Banyoles; Àlex Terés, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany; Francesc Castañer, alcalde de Porqueres; Jordi Xargay, alcalde de Palol de Revardit, i Maria Teresa Brunsó Puigvert, alcaldessa de Camós. A l’acte també hi han participat diversos regidors de l’Ajuntament de Banyoles, a més d’altres representants polítics de la comarca.
Els representants institucionals han dipositat les flors davant el monument en un acte que serveix cada any com a commemoració conjunta de la Diada al Pla de l’Estany i que precedeix els actes de l’Onze de Setembre que se celebren als diferents municipis.
La commemoració ha finalitzat amb la interpretació d’Els Segadors, l’himne nacional de Catalunya, a càrrec de la coral Veus de l’Estany.
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