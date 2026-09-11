L’any pluviomètric 2025-2026 tanca amb més pluja de l’habitual a bona part de les comarques gironines
Diverses estacions de l'Alt Empordà i el Ripollès han registrat entre un 30 i un 40% més de precipitació que la mitjana
L’any pluviomètric 2025-2026, que va de l’1 de setembre de 2025 al 31 d’agost de 2026, ha estat un any amb més pluja de l’habitual a bona part de les comarques gironines. En el mapa del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) es pot observar una extensa àrea per sobre dels 1.000 litres per metre quadrat (mm) que inclou la meitat est del Ripollès, la Garrotxa, la serra de l’Albera i baixa per la Serralada Transversal fins al Montseny. A la serra de l’Albera algunes estacions amb més de vint anys de sèrie han viscut l’any pluviomètric més plujós des que tenen registres.
De fet, dels 26 registres de més de 1.000 mm que el Meteocat recull fora de l’alta muntanya, 15 són de les comarques gironines, és a dir, gairebé sis de cada deu (un 57,7%). Són les estacions de Camprodon, Beget, Sant Pau de Segúries, Batet de la Serra, Molló-Fabert, Santa Pau, Lliurona, Darnius-Boadella, Mieres, Olot-el Parc Nou, la Vall de Bianya, Olot, la Vall d’en Bas, Sant Joan de les Abadesses i Arbúcies.
Acumulacions per sobre de la mitjana
El prelitoral nord i gairebé tot el litoral nord ha tingut superàvit de precipitació, amb acumulacions que en la majoria de casos se situen entre un 10% i el 30% per sobre de la mitjana. Hi ha sis estacions gironines, però, que superen més del 30% de la precipitació mitjana respecte el període 1991-2020.
Al pantà de Darnius-Boadella, a l’Alt Empordà, es van acumular 1.180 mm, que representa un 41% per sobre de la mitjana, mentre que a Espolla van caure 901 mm (un 37% més). Al Ripollès, Camprodon va registrar 1.446 mm, un 34% per sobre del valor habitual i el segon registre més alt de Catalunya. També destaquen Cabanes, amb 877 mm (un 33% més), i Palau-saverdera, amb 883 mm (un 32% més), totes dues a l’Alt Empordà. Finalment, a Beget, al Ripollès, es van recollir 1.353 mm, també un 32% per sobre de la mitjana.
On les anomalies de precipitació van ser més grans, però, és a les Terres de l'Ebre. Al Montsià, Amposta va registrar 1.071 mm, un 138% més de pluja de l’habitual, a Santa Bàrbara es van acumular 1.180 mm, un 126% més, i a Mas de Barberans, 1.367 mm, un 106% per sobre de la mitjana climàtica. En tots aquests casos, va ploure més del doble de l'habitual. Per altra banda, on va caure més precipitació de tot Catalunya va ser al Parc Natural dels Ports, on es van acumular 1.626 mm.
Un hivern molt plujós
Tot i això, no va ploure de manera regular durant tot l'any. La tardor del 2025 va ser seca, especialment al litoral i prelitoral nord, amb punts on no es va arribar ni a la meitat de la precipitació habitual. El canvi, l’hivern 2025-2026 va ser molt plujós a tot el país; a Girona hi va haver zones que van acumular més de 500 mm només durant l’hivern.
A la primavera destaca sobretot la llevantada del 5 al 8 de març, que va deixar més de 200 mm en sectors de la Garrotxa, el Ripollès i l’interior de l’Alt Empordà. A la resta de les comarques gironines, va ser normal, i més aviat seca a la resta de Catalunya. L’estiu, en canvi, va tornar a ser sec en bona part del país.
L’hivern amb més neu al Pirineu
Una de les dades més excepcionals d’aquest any van ser les nevades de l’hivern. El Meteocat afirma que al Pirineu i Prepirineu oriental ha estat l’any amb més neu des que hi ha registres, que van començar a principis del segle XXI.
A Núria, l’hivern 2025-2026 va registrar el gruix mitjà de neu més elevat de la seva sèrie de més de vint anys. L’estació va arribar a mesurar 144 centímetres de neu acumulada, rècord dels seus 26 anys de dades, superant els 142 centímetres del 30 de gener de 2006. També Malniu, a la Cerdanya, va registrar el seu hivern amb el gruix mitjà de neu més elevat.
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