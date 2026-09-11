Cotarelo incendia la Diada a Ripoll
El politòleg planteja recuperar el servei militar per «fer una guerra» contra persones d’altres confessions i carrega contra el Papa per demanar respecte per totes les religions
Sílvia Orriols marca distàncies amb el discurs pronunciat durant l’acte institucional
L’alcaldessa de Ripoll i líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, s’ha desmarcat de la glossa que el politòleg Ramon Cotarelo ha fet aquest onze de setembre al Monestir de Ripoll. El tradicional parlament que un convidat fa durant la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya va consistir en “dos minuts parlant de l’onze de setembre, i la resta en una dissertació de l’Islam”, segons explica la mateixa Orriols, que considera que la glossa “no ha de ser un míting polític” i alhora demana perdó a la resta de partits, entitats ripolleses i al rector del municipi. La glossa de l’onze de setembre l’encarrega l’Ajuntament de Ripoll a una persona coneguda, per donar la seva visió sobre el país, però en el cas de Cotarelo, la batllessa considera que “ens ha perjudicat” en tant que “improvisada perquè no l’ha llegit en cap moment”. Orriols explica que mai demanen un avançament del que es llegirà o expressarà a l’altar del Monestir, perquè “donem llibertat perquè l’orador hi digui el que vulgui”.
Esquerra Republicana ha estat el primer partit a lamentar en un comunicat l’ús “partidista” que creuen que s’ha fet de la Diada, i afirma que els ha causat “vergonya i indignació”, indicant que Cotarelo ha demanat “recuperar el servei militar per fer una guerra contra persones d’altres confessions religioses”. Per tot plegat ha qualificat de “totalitarisme en estat pur” i “discurs xenòfob” el parlament de l’opinador madrileny. Malgrat la incomoditat expressada posteriorment, representants de tots els partits exepte el PSC i la CUP es van fotografiar sota la tomba del Comte Guifré, un cop acabat el parlament.
D’ençà que Aliança Catalana governa a Ripoll, les glosses de l’onze de setembre les han fet personatges coneguts com el mateix Cotarelo, l’actor Toni Albà (2025), el lingüista Albert Donaire (2024) i l’escriptor i activista Anthony Corey (2023), simpatitzant d’AC. Aquest any hi van convidar el filòsof Bernat Dedéu, que finalment hi va renunciar per fugir de les etiquetes polítiques que li podia comportar. L’Ajuntament de Ripoll ha fet públic un comunicat lamentant el contingut de la intervenció de Cotarelo en tant que “no s’hagi cenyit estrictament a la reivindicació de la Diada”.
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