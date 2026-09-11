Una entitat gironina celebra que l'ONU declari un dia internacional contra els matrimonis forçats
Valentes i Acompanyades havia fet campanya ciutadana i política perquè es creés la jornada, que se celebrarà cada 27 de novembre
L’ONU ha declarat el 27 de novembre Dia Internacional per a l’Eliminació del Matrimoni Infantil, Precoç i Forçat, una decisió que ha estat especialment celebrada a Girona. L’associació Valentes i Acompanyades, nascuda a les comarques gironines i dedicada des de fa més d’una dècada a prevenir els matrimonis forçats i a acompanyar les dones que en són víctimes o estan en risc de patir-los, havia impulsat durant els darrers anys una campanya ciutadana i política perquè les Nacions Unides dediquessin una jornada internacional específica a aquesta problemàtica.
L’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució el passat 4 de setembre, sense votació, i va establir que la commemoració se celebri anualment el 27 de novembre. La iniciativa va ser liderada per Sierra Leone i va aconseguir el suport de desenes d’estats. L’objectiu és disposar d’una jornada mundial que serveixi per reforçar el compromís polític, sensibilitzar sobre aquesta pràctica i accelerar les mesures per erradicar-la.
Des de Valentes i Acompanyades celebren la decisió i recorden que l’entitat havia treballat perquè aquesta reivindicació arribés a les institucions. «Sintonia global i local per posar fi a una de les més dures manifestacions de violència masclista que destrueix la vida de nenes, joves i dones d’arreu del món», ha manifestat l’associació després de conèixer la declaració.
La petició perquè l’ONU instaurés aquest dia internacional havia format part, precisament, de la campanya política desenvolupada per l’entitat. Una de les vies utilitzades ha estat promoure mocions perquè els ajuntaments es declarin municipis lliures de matrimonis forçats. Els textos plantejaven, entre altres compromisos, donar suport explícit a la iniciativa de Valentes i Acompanyades perquè les Nacions Unides creessin una jornada internacional dedicada a l’eliminació d’aquesta pràctica.
A les comarques gironines, la iniciativa ha anat sumant adhesions en municipis com Girona, la Bisbal d’Empordà, Olot, Banyoles, Camprodon, Palafrugell, Celrà, Mont-ras, Santa Cristina d’Aro, Vilobí d’Onyar, l’Escala o la Vall d’en Bas, entre altres. La campanya ja ha aconseguit que desenes d’ajuntaments catalans es posicionin contra aquesta pràctica.
Catalunya i el món
Recentment també s’ha conegut l’abast d’aquesta problemàtica entre les víctimes més joves a Catalunya. Els Mossos d’Esquadra van registrar entre el 2021 i el 2025 un total de 33 casos de menors involucrades en matrimonis forçats, pràcticament totes noies. D’aquestes situacions, es té constància que almenys quatre matrimonis es van arribar a celebrar. En tots els casos, els enllaços van tenir lloc fora de Catalunya. Les dades preocupen especialment la policia per la joventut de les víctimes i evidencien que aquesta forma de violència masclista continua present al territori.
La dimensió del fenomen continua sent mundial. Segons dades recollides per les Nacions Unides, més de 12 milions de nenes es casen cada any abans d’arribar als 18 anys.
Tot i considerar la declaració de l’ONU un pas endavant, Valentes i Acompanyades avisa que la feina continua. «Nosaltres continuem treballant a Catalunya perquè cap de les nostres veïnes hagi de patir aquest horror», afirma l’entitat, que reivindica la implicació conjunta d’activistes, professionals i administracions. «Dones lliures, societats que avancen!», conclou.
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