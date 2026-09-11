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Ferit greu un home en caure des d’uns 25 metres d’un pont a les Llosses

La víctima, de 31 anys, ha caigut a l’aigua de la riera i ha estat evacuada en helicòpter al Trueta

L'helicòpter dels Bombers al parc d'Olot, que és seu dels GRAE.

L'helicòpter dels Bombers al parc d'Olot, que és seu dels GRAE. / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Les Llosses

Un home de 31 anys ha resultat ferit greu aquest divendres després de caure des d’uns 25 metres d’altura d’un pont a les Llosses, al Ripollès. La víctima ha precipitat fins a l’aigua de la riera i ha hagut de ser rescatada pels Bombers de la Generalitat.

L’avís s’ha rebut cap a la una del migdia. Per causes que es desconeixen, l’home ha caigut des del pont situat a l’entrada del municipi, des d’una altura d’uns 25 metres, i ha anat a parar a l’aigua.

Tot i la caiguda, l’home ha pogut sortir pel seu propi peu de l’aigua i arribar fins a una zona amb diverses pedres. Els Bombers han activat cinc dotacions, entre les quals un helicòpter amb els GRAE, per poder-lo rescatar.

Els efectius han immobilitzat i estabilitzat el ferit i posteriorment han fet un gruatge per extreure’l de la zona on es trobava. Des d’allà, l’han traslladat fins al punt on esperava l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

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Finalment, l’home ha estat evacuat en estat greu a l’Hospital Josep Trueta de Girona. Segons han informat els Bombers, podria haver patit una fractura de pelvis i fractures en alguna de les cames.

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