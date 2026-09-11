Ferit greu un home en caure des d’uns 25 metres d’un pont a les Llosses
La víctima, de 31 anys, ha caigut a l’aigua de la riera i ha estat evacuada en helicòpter al Trueta
Un home de 31 anys ha resultat ferit greu aquest divendres després de caure des d’uns 25 metres d’altura d’un pont a les Llosses, al Ripollès. La víctima ha precipitat fins a l’aigua de la riera i ha hagut de ser rescatada pels Bombers de la Generalitat.
L’avís s’ha rebut cap a la una del migdia. Per causes que es desconeixen, l’home ha caigut des del pont situat a l’entrada del municipi, des d’una altura d’uns 25 metres, i ha anat a parar a l’aigua.
Tot i la caiguda, l’home ha pogut sortir pel seu propi peu de l’aigua i arribar fins a una zona amb diverses pedres. Els Bombers han activat cinc dotacions, entre les quals un helicòpter amb els GRAE, per poder-lo rescatar.
Els efectius han immobilitzat i estabilitzat el ferit i posteriorment han fet un gruatge per extreure’l de la zona on es trobava. Des d’allà, l’han traslladat fins al punt on esperava l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Finalment, l’home ha estat evacuat en estat greu a l’Hospital Josep Trueta de Girona. Segons han informat els Bombers, podria haver patit una fractura de pelvis i fractures en alguna de les cames.
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