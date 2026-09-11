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Ferit un motorista en xocar contra un cotxe a la collada de Toses

L’accident ha obligat a tallar un carril i la víctima ha estat evacuada a l’Hospital Trueta

Senyalització d'un accident de trànsit

Senyalització d'un accident de trànsit / Mossos d'Esquadra

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Eva Batlle

Eva Batlle

Ribes de Freser

Un motorista ha resultat ferit aquest divendres en un accident amb un cotxe a la collada de Toses, al Ripollès. El sinistre s’ha produït cap a les 12.22 hores, quan la motocicleta ha xocat contra un turisme.

Arran de l’accident, un dels carrils ha quedat tallat al trànsit mentre els serveis d’emergència treballaven a la zona. Fins al lloc s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra de Trànsit i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El motorista ha estat atès al mateix lloc del sinistre. Segons els Bombers, podria haver patit una fractura al genoll. Finalment, els serveis sanitaris l’han evacuat en estat greu a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

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Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la motocicleta i de les actuacions relacionades amb l’accident.

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