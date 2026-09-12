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Sant Joan de les Abadesses viu una festa "atípica" perquè l'estat ruïnós d'un edifici fa prohibir actes a la plaça Major

El Ball dels Pabordes canvia d'escenari per primer cop en 92 edicions i els veïns recullen 1.600 firmes

Els gegants passant per un carrer lateral per esquivar la plaça Major a Sant Joan de les Abadesses

Els gegants passant per un carrer lateral per esquivar la plaça Major a Sant Joan de les Abadesses / ACN

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Marina López (ACN)

Sant Joan de les Abadesses

Sant Joan de les Abadesses viu una Festa Major "atípica" perquè el mal estat de Can Blanxart, un edifici propietat del Bisbat de Vic, ha obligat a prohibir els actes a la plaça Major i traslladar algunes de les tradicions més emblemàtiques. "És un xoc", admet l'alcalde, Ramon Roqué, que defensa que la decisió s'ha pres "per responsabilitat i seguretat". L'Ajuntament va declarar l'immoble en ruïna fa més d'un any i havia arribat a licitar-ne l'enderroc parcial, però un contenciós presentat pel Bisbat ha aturat el procediment. La situació afecta els gegants, les sardanes o el Ball dels Pabordes, que per primer cop en 92 edicions no es ballarà a la plaça. Els veïns han recollit 1.600 signatures per reclamar una solució.

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