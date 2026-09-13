La covid revifa a Girona, però continua per sota dels nivells de l’estiu passat
Els casos augmenten un 55% en una setmana i arriben als 121, mentre el conjunt d’infeccions respiratòries supera en un 21% les xifres de fa un any
La covid-19 torna a guanyar força a les comarques gironines després d’un estiu en què la circulació del virus s’havia mantingut en nivells molt baixos. Entre el 31 d’agost i el 6 de setembre es van diagnosticar 121 casos, un 55% més que els 78 de la setmana anterior i el doble respecte dues setmanes anteriors. De fet, es tracta de la xifra més elevada registrada des de mitjans d’octubre de l’any passat. Malgrat aquest repunt, el virus continua circulant amb menys intensitat que en les mateixes dates del 2025.
Durant la primera setmana de setembre de l’any passat s’havien notificat 157 casos de covid, de manera que els registres actuals són un 23% inferiors. La diferència, però, s’ha anat reduint ràpidament. A principis d’agost del 2025 s’havia arribat als 315 positius setmanals, mentre que aquest any només se’n van registrar 31, pràcticament un 90% menys.
Les corbes dels dos estius mostren, de fet, evolucions oposades. L’any passat la covid va arribar al seu màxim estival durant la setmana del 4 al 10 d’agost, amb 315 casos, i a partir d’aquí va començar a retrocedir: 228 la setmana següent, 197, 175 i finalment 157 a principis de setembre.
Aquest 2026, en canvi, l’increment ha arribat més tard. A finals de juliol només es van detectar 18 positius i des d’aleshores els contagis han augmentat durant cinc setmanes consecutives: 31, 35, 54, 78 i els 121 actuals. En poc més d’un mes, per tant, els casos s’han multiplicat per gairebé set.
Els majors de 80 anys, als mateixos nivells
Pel que fa a la covid, la majoria dels casos de l’última setmana corresponen a persones de menys de 60 anys. Aquest grup acumula 76 dels 121 diagnòstics, mentre que 45 corresponen a persones de 60 anys o més.
La franja de 15 a 44 anys concentra més positius, amb 38, seguida de les persones de 80 anys o més, amb 21. Precisament entre els més grans la diferència respecte de l’any passat ha desaparegut: els 21 casos actuals són exactament els mateixos que durant la primera setmana de setembre del 2025.
En el conjunt de majors de 60 anys, els 45 casos actuals encara se situen un 15% per sota dels 53 de fa un any. Entre els menors de 60, els 76 diagnòstics són un 27% menys que els 104 registrats aleshores.
Fonts de centres sanitaris gironins confirmen el repunt de casos, que es plasmen amb símptomes com faringitis i amigadalitis. Malgrat tot, també admeten que hi ha infradiagnòstic.
Més infeccions respiratòries que fa un any
La covid, però, no és l’únic virus respiratori que està creixent. Durant l’última setmana es van registrar 3.065 nous diagnòstics d’infeccions respiratòries agudes (IRA) a les comarques gironines, un 6,6% més que els 2.875 de la setmana anterior. És la primera vegada des de la segona quinzena de maig que se superen els 3.000 diagnòstics setmanals.
I aquí la comparació amb l’any passat s’inverteix. Durant la mateixa setmana del 2025 s’havien comptabilitzat 2.539 infeccions respiratòries, de manera que actualment n’hi ha aproximadament un 21% més.
Una bona part d’aquesta diferència correspon a la grip. Aquesta última setmana se n’han diagnosticat 392 casos, pràcticament el doble dels 203 registrats a principis de setembre de l’any passat. En només una setmana han passat de 374 a 392 i, des de finals de juliol, s’han més que duplicat, ja que aleshores n’hi havia 189.
Les altres infeccions respiratòries agudes, que concentren el gruix dels diagnòstics, també se situen per sobre de l’any passat: 2.530 casos davant dels 2.165 de la mateixa setmana del 2025, gairebé un 17% més.
També han augmentat les bronquiolitis, amb 22 diagnòstics, davant dels 14 de fa un any. L’únic indicador que es manté lleugerament per sota són les pneumònies, amb 89 casos, tres menys que els 92 registrats en les mateixes dates del 2025.
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